మేడారం ఉత్సవంలో నీటి లభ్యతను, రిటైల్ సాధికారతను కల్పిస్తున్న కోకా-కోలా ఇండియా

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన వేడుక అయిన మేడారం జాతర 2026 కోసం సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో కోకా-కోలా ఇండియా, తన బాట్లింగ్ భాగస్వామి- హిందూస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కలిసి, పెద్ద ఎత్తున హైడ్రేషన్ యాక్సెస్, రిటైలర్ ఎనేబుల్మెంట్, కమ్యూనిటీ నేతృత్వంలోని కార్యక్రమాల ద్వారా స్థానిక ప్రాధాన్యతల పట్ల తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తోంది. తన లోకల్ యువర్స్ చొరవ ద్వారా ఈ కంపెనీ, స్థానిక జీవనోపాధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఆర్థిక అవకాశాలను సృష్టించడానికి పరిసర రిటైలర్లు, విక్రేతలు, కార్మికులతో కలిసి పనిచేస్తోంది.
మేడారం, సమీప పట్టణాలలో, స్థానిక దుకాణాలు, విక్రేతలకు శీతలీకరణ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆన్-గ్రౌండ్ సహాయంతో మద్దతు లభించింది. త్వరగా సెటప్ చేసుకునేందుకు, యాత్రికులకు సమర్ధవంతంగా సేవలందిం చడానికి ఇది సహాయపడింది. సుదీర్ఘ నడకలతో వచ్చిన వారికి, క్యూలలో ఉండే సందర్శకులకు ఉపశమనం కలిగించడానికి మొబైల్ హైడ్రేషన్ కార్ట్లు, అధిక జనసమూహ ప్రదేశాలలో తాత్కాలిక స్టాళ్లు, నీడ ఉన్న విశ్రాంతి ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
హిందూస్తాన్ కోకా-కోలా బేవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వినయ్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, మా బాట్లింగ్ కార్యకలాపాలు ముఖ్యమైన సందర్భాలను అందించడానికి నిర్మించబడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని కలయికలు మేడారం జాతర స్థాయి, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతకు సరిపోతాయి. వేలాది మంది స్థానిక రిటైలర్లతో కలిసి పనిచేస్తూ, ఎవరైనా రోడ్డు పక్కన ఉన్న స్టాల్ వద్ద ఆగినా లేదా స్థానిక దుకాణం నుండి చిల్డ్ బాటిల్ తీసు కున్నా, వారికి రిఫ్రెష్మెంట్ అందుబాటులో ఉండేలా మేం చేస్తున్నాం. వాటిని అందించడానికే మా సరఫరా గొలుసు, భాగస్వామ్యాలు రూపొందించబడ్డాయి అని అన్నారు.
కోకా-కోలా ఇండియా అండ్ సౌత్ వెస్ట్ ఏషియా డెవలపింగ్ మార్కెట్స్, ఫ్రాంచైజ్ ఆపరేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కరణ్ అచ్పాల్ మాట్లాడుతూ, మేడారం జాతర ఈ ప్రాంతానికి ఒక సాంస్కృతిక మైలురాయి, ముఖ్యమైన ఆర్థిక చోదక శక్తి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి అందిన మద్దతు లక్షలాది మందికి సమర్ధవంతంగా సేవలందించడానికి మా రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను సమీకరించడానికి మాకు వీలు కల్పించింది. మా బాటిల్ భాగస్వాములు, బలమైన స్థానిక సంబంధాల ద్వారా మేం ఆర్థిక అవకాశాలను సృష్టిస్తూనే సజావుగా పానీయాల లభ్యతను నిర్ధారిస్తున్నాం. ఈ నమూనా స్థానిక ఉపాధిని నడిపిస్తోంది, రిటైల్ వ్యాపారాలను బలోపేతం చేస్తోంది, పండుగకు మించి విస్తరించే సామాజిక-ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడుతోంది అని అన్నారు.
హైడ్రేషన్, రిటైల్ మద్దతుతో పాటు, ఆనందన-కోకా-కోలా ఇండియా ఫౌండేషన్ స్థానిక అధికారులతో కలిసి మైదాన్ సాఫ్పై పనిచేస్తోంది. ఇది స్థానిక సమూహాల నేతృత్వంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమం. ఇది వ్యర్థాల సేకరణను ఆన్-గ్రౌండ్ మౌలిక సదుపాయాలతో అనుసంధానిస్తుంది. ఈ ప్రయత్నం పారిశుధ్య కార్మికులు, స్వచ్ఛంద సేవకులకు మద్దతు ఇస్తుంది, బాధ్యతాయుతమైన రీతిలో పారవేయడాన్ని, రీసైక్లింగ్ను ప్రోత్సహిస్తుంది. అంతేగాకుండా ఈ కార్యక్రమం రీసైకిల్ చేయబడిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో తయారుచేయబడిన ప్రజా వినియోగ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు వీలు కల్పిస్తుంది. అలాంటి వాటిలో సందర్శకులకు దుస్తులు మార్చుకునే గదులు, కూర్చోవడానికి బెంచీలు ఉన్నాయి. ఇవి భద్రత, సౌలభ్యానికి మద్దతుగా రూపొందించబడ్డాయి, అదే సమయంలో భారీ సమూహాలు గుమిగూడే చోట వినియోగానంతర ప్లాస్టిక్ ఆచరణాత్మక పునర్వినియోగాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.
ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా, కోకా-కోలా ఇండియా స్థానిక సమాజాలతో తన సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడం, జీవనోపాధికి మద్దతు ఇవ్వడం, యాత్రికులకు సౌకర్యాన్ని పెంచడం మరియు ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రతిష్టా త్మక సాంస్కృతిక సమావేశాలలో ఒకటైన మేడారం జాతరకు అర్థవంతంగా దోహదపడటాన్ని కొనసాగిస్తోంది.