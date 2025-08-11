కోడి పందేలు, బెట్టింగ్ ఆరోపణలు.. నలుగురు వ్యక్తుల అరెస్ట్.. ఎక్కడ?
కోడి పందేలు, బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. సమాచారం మేరకు, పోలీసులు మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో శంసిగూడలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల సమీపంలోని బహిరంగ ప్రదేశంలో దాడి చేసి, నిందితులు కోడి పందేలు, బెట్టింగ్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
నిందితులను చిలకలపల్లి కోట సత్యనారాయణ (34), వాచ్మన్ (36), ఈతతుల రమేష్ (36), ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ (34), కాంట్రకొండ మణికొండ (34), వాచ్మన్ (33)గా గుర్తించారు.
పోలీసులు రూ.6,200 నగదు, నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు, నాలుగు కోడి పందాలు, ఒక కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవన్నీ రూ.66,200 విలువైనవని పోలీసులు తెలిపారు.