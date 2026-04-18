బుల్లెయ వే కోక్ స్టూడియో భారత్ బుల్లెయా వెలో

తమ సీజన్ 4 ఆరంభ గీతం ఏ అజ్నబీతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, ఇప్పుడు తమ రెండవ గీతం బుల్లెయా వేతో తిరిగి వస్తోంది. అత్యంత లోతైన మానవ సత్యాలలో ఒకదానిని ఈ పాట ఆవిష్కరిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, మన అహం నుండి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణమే అత్యంత కఠినమైనది. సూఫీ కవి బుల్లెహ్ షా, అతని గురువు షా ఇనాయత్ కాలాతీత గాథ నుండి ప్రేరణ పొందిన బుల్లెయా వే అనేది అహం, దూరం, ప్రేమ వంటి అంశాలచే రూపుదిద్దుకున్న ఒక ప్రయాణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.
అది ఒక నిశ్శబ్దానికి దారి తీస్తుంది. క్రమంగా అదే ఒక శిక్షగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే నిశ్శబ్దమైన, దీర్ఘకాలిక వాంఛ, బుల్లెహ్ను తనను తాను ఎదుర్కొనేలా చేస్తుంది. చివరికి, బుల్లెహ్ గర్వంతో కాకుండా, ఒక అన్వేషకు డిగా, పూర్తిగా శరణాగతి పొంది తిరిగి వస్తాడు. ఈ పాట అహంకారం నుండి శరణాగతికి, ఎడబాటు నుండి కలయికకు సాగే ఈ ప్రయాణాన్ని, ఎంతో వ్యక్తిగతంగా, వాస్తవికంగా అనిపించే ఒక సున్నితత్వంతో చిత్రీకరిస్తుంది.
జలంధర్కు చెందిన మిల్లు కార్మికుడు అశోక్ మస్కిన్ను పరిచయం చేస్తున్నాం. అతని సహజమైన, కృత్రిమత్వం లేని స్వరం బుల్లెయా వే పాటకు ఒక నిజాయితీని అందించింది. పాటను నిజమైన భావోద్వేగంలో నిలబెడుతుంది. అతనితో పాటు విభిన్న సంగీత ప్రపంచాలకు చెందిన ఇద్దరు కళాకారులు, మధుర్ శర్మ, స్వారిత్ శుక్ల్ చేరారు. మధుర్ ఒక నిశ్శబ్దమైన భావోద్వేగ లోతును తీసుకువస్తూ, ఆరాటంలోని ఉద్రిక్తతను సంయమనంతో నిలుపుతాడు. మరోవైపు, స్వారిత్ ఒక మినిమల్ సౌండ్స్కేప్ను రూపొందించి, కథకే ప్రాధాన్యతనిస్తాడు. సారాంశంలో, బుల్లెయా వే అనేది ఓటమిలో కాదు, వినయంలో మనల్ని మనం కోల్పోవడం గురించి చెబుతుంది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు, ప్రేమ, విశ్వాసం నిజంగా అక్కడే మొదలవుతాయి.
కోకా-కోలా ఇండియా అండ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా, IMX (ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్) లీడ్ అయిన శాంతను గంగానే ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో సంగీతం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మశోధన కథలను మోసుకెళ్తుంది. బుల్లెయా వేతో, కోక్ స్టూడియో భారత్ ఒక ప్రయాణానికి జీవం పోస్తుంది. ఈ పాటలో పోరాటం ప్రపంచంతో కాదు, అంతర్గతంగా ఉంటుంది. బుల్లేహ్ షా కాలాతీత కవిత్వం నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ ట్రాక్, దూరం, నిశ్శబ్దం, వినయం అనేవి తిరిగి అనుబంధానికి దారితీసే మార్గాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దుతాయో అన్వేషిస్తుంది. అశోక్ మస్కిన్ శక్తివంతమైన స్వరం, మధుర్ శర్మ భావోద్వేగ సంయమనం, స్వారిత్ శుక్ల్ సున్నితమైన, లీనమయ్యే నిర్మాణం కలిసి ఒక ఆత్మీయ అనుభూతిని సృష్టిస్తాయి. ఇది తరతరాలుగా జీవించిన ఒక కథ, ఇప్పుడు నేటి సంగీత అభిమానులతో ఒక కొత్త స్వరాన్ని కనుగొంటోంది అని అన్నారు.
యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ ఫర్ బ్రాండ్స్, ఇండియా గ్రోత్ అండ్ స్ట్రాటజీ హెడ్ నవనీత్ సోధి మాట్లాడుతూ, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియాలో, ప్రామాణికమైన, విభిన్న స్వరాలను ప్రోత్సహించడమే మా పనిలో ప్రధా నమైనది. బుల్లెయా వే పాట, వర్ధమాన ప్రతిభను ఒక శాశ్వతమైన సూఫీ కథనంతో సన్నిహితంగా, అదే సమయంలో సమకాలీనంగా అనిపించేలా మిళితం చేస్తుంది. మేం యువ శ్రోతలతో మా అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుచుకుంటున్న తరుణంలో, ఈ ప్రయాణాన్ని నిర్మించిన వారికి కట్టుబడి ఉంటాం. కోక్ స్టూడియో భారత్ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కొత్త తరానికి అందిస్తున్నాం. మా ఈ అనుబంధం, నేటి భారతీయ సంగీతాన్ని కనుగొనే, అనుభవించే విధానాలను పునర్నిర్మిస్తూనే ఉంటుంది అని అన్నారు.
మధుర్ శర్మ మాట్లాడుతూ, బుల్లెయా వే పాటలో ఒక విధమైన నిజాయితీ ఉంది. అది నా మదిలో నిలిచిపోయింది. అది ఆర్భాటంగా ఉండదు, మనసులోకి ఇంకిపోతుంది. మేము దానిని అలాగే ఉంచడానికి ప్రయత్నించాం. భావోద్వేగాన్ని మరీ ఎక్కువగా అలంకరించకుండా అది స్పష్టంగా వ్యక్తమయ్యేలా చేశాం. ఆ సరళతను నిలబెట్టుకోడానికి, పాట భావానికి నిజాయితీగా కట్టుబడి ఉండటానికి కోక్ స్టూడియో భారత్ మాకు స్వేచ్ఛనిచ్చింది అని అన్నారు.
అశోక్ మస్కిన్ మాట్లాడుతూ, ఈ పాటకు ఒక నిర్దిష్టమైన భావోద్వేగ పరిధి ఉంది. దానిని నా గొంతు ద్వారా ఎలా బయటకు తీసుకురావాలో అర్థం చేసుకోవడానికి నేను సమయం తీసుకున్నాను. దానిని సహజంగా ఉంచుతూనే, పాటలోని భావానికి న్యాయం చేయాలన్నది మా ఆలోచన. కోక్ స్టూడియో భారత్లో భాగమై, ఇలాంటి దానికి నా గొంతును అందించడం ఒక గొప్ప క్షణంలా అనిపిస్తోంది అని అన్నారు.
స్వారిత్ శుక్ల్ మాట్లాడుతూ, నిర్మాణాన్ని సరళంగా ఉంచి, భావోద్వేగం స్పష్టంగా వ్యక్తమయ్యేలా చేయాలన్నది మా ఆలోచన. కథ ఇంత బలంగా ఉన్నప్పుడు, దేనినీ అతిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కోక్ స్టూడియో భారత్ ఆ విధానాన్ని విశ్వసించింది, మరియు అదే అన్నింటికీ కారణమైంది అని అన్నారు.
బుల్లెయా వేతో, కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4 భారతదేశ సంగీత వైవిధ్యాన్ని ఒకే శబ్దంలో లేదా కథలో ఇమడ్చలేమని నిరూపిస్తూనే ఉంది. ఇది జలంధర్ వీధుల నుండి కసూర్ కవిత్వం వరకు వివిధ ప్రభావాలను ఒకచోట చేర్చింది. స్పాటిఫై చార్టులలో దూసుకుపోతూ, విస్తృత శ్రోతల ప్రశంసలను పొందిన, ఆదిత్య రిఖారి, కుట్లే ఖాన్, రావటార్ నటించిన ఏ అజ్నబీ వేసిన బలమైన పునాదిపై నిర్మించబడిన ఈ సీజన్, కథలో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుందో సంగీతంలో కూడా అంతే దూరం ప్రయాణించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇది సంప్రదాయబద్ధమైన, అదే సమయంలో నూతనంగా ఉత్తేజపరిచే స్వరాలను వెలుగులోకి తెస్తుంది.