మహిళా బిల్లు.. రెండూ పార్టీలూ మోసం చేశాయ్.. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయండి.. కవిత పిలుపు
మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు వైఫల్యంపై కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతా పార్టీ రెండూ పరస్పరం నిందారోపణలు చేసుకుంటున్నాయని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవిత శనివారం విమర్శించారు. భారతదేశ చరిత్రలో, శుక్రవారం దేశ మహిళా సాధికారతకు ఒక 'చీకటి రోజు'గా మిగిలిపోతుందని కవిత అన్నారు.
అధికార ఎన్డీఏ కూటమిని, ప్రతిపక్షాలు రెండూ మహిళా బిల్లు వీగిపోవడానికి కారణమని కవిత తెలిపారు. బీజేపీ కాంగ్రెస్ను నిందిస్తోంది, కాంగ్రెస్ బీజేపీని నిందిస్తోంది. కానీ అసలు విషయం ఏమిటంటే, ఈ దేశ మహిళలు ఎంతో కాలంగా పోరాడుతున్న ఒక కీలకమైన విజయాన్ని తీవ్రంగా కోల్పోయారు.
భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో మహిళలు భాగస్వాములయ్యారు, కానీ దేశ పార్లమెంటులో గానీ, శాసనసభలలో గానీ వారికి తగిన ప్రాతినిధ్యం లభించలేదని కవిత పేర్కొన్నారు.
2006లో మహిళలను మోసం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీయేనని, ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల తర్వాత, 2026లో బీజేపీ మళ్ళీ ఈ దేశ మహిళలను మోసం చేసిందని కవిత ఆరోపించారు.
బిల్లు వైఫల్యాన్ని దురదృష్టకరంగా అభివర్ణించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును పదే పదే జనాభా గణనతోనో, కుల గణనతోనో, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతోనో లేదా మరేదో ఒక అంశంతోనో ముడిపెట్టడం దురదృష్టకరం. దీనివల్ల మహిళలకు అవకాశాలు దక్కకుండా అడ్డుపడుతున్నారని కవిత పేర్కొన్నారు.
రిజర్వేషన్ల ప్రయత్నానికి ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ, తాము గెలుస్తామా లేదా అని ఆలోచించకుండా, మహిళలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
"ఈ దేశ మహిళలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మనం మన కాళ్ళపై మనం నిలబడాలి, మనంతట మనమే సాధికారతను పొందాలి. మనం ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి" అని కవిత అన్నారు.