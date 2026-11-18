రేవంత్ రెడ్డి ఏమో పండబెట్టి తొక్కుత అంటడు : రాజగోపాల్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోమారు మాటలతో రెచ్చిపోయాడు. తాజాగా జరిగిన ఓ సమావేశంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.
ఈ సమావేశంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రేవంత్ రెడ్డి ఏమో పండబెట్టి తొక్కుత అంటడు. నువ్వేం ముఖ్యమంత్రి.. నీదేం భాష.. కొడంగల్కు పదివేల కోట్లు తీసుకుపోతావ అంటున్నావ్... మునుగోడుకు కూడా ఇవ్వు అంటే ఎవడాడు.. పండబెట్టి తొక్కుతా అంటావా? రేవంత్ రెడ్డి.. నువ్వు పండబెట్టి తొక్కుతా అంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి తొక్కించుకునేలా కనిపిస్తున్నాడా.. ఏదో అదృష్టం కలిసివచ్చి సీఎం అయ్యావు అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
రేవంత్ రెడ్డికి అదృష్టం కలిసిరావడంతో ముఖ్యమంత్రి అయిండని, మరో రెండేళ్ల పాటు సీఎంగా సంతోషంగా ఉండాలని, అదేసమయంలో రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన నియోజకవర్గాలకు నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన కోరారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఏమో పండబెట్టి తొక్కుత అంటడు నువ్వేం ముఖ్యమంత్రి..నీదేం భాష! కొడంగల్కు పదివేల కోట్లు తీసుకపోతా అంటున్నవ్ మునుగోడుకు కూడా ఇవ్వు అంటే ఎవడాడు? పండబెట్టి తొక్కుతా అంటావా? రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు పండబెట్టి తొక్కుతా అంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి తొక్కించుకునేలా కనిపిస్తున్నాడా? ఏదో అదృష్టం కలిసి వచ్చి సీఎం అయ్యావు! – కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి— AadyaTV Telugu (@aadyatvtelugu) November 18, 2026