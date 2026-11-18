ప్రమాదంలో చిక్కిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ కారు.. తప్పిన ముప్పు
తిరుపతి నుండి హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తుండగా, బుధవారం తెల్లవారుజామున ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలోని కొత్తూరు బైపాస్ వద్ద కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం నుండి ఆయన తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పించుకున్నారు.
అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదంలో కారు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ, ఎమ్మెల్సీ వెంకట్కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఆయన తన సిబ్బందితో కలిసి మరో వాహనంలో అక్కడి నుండి బయలుదేరి వెళ్లారు.
ఎమ్మెల్సీ హైదరాబాద్ వైపు ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. వాహనం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ, వెంకట్కు ఎటువంటి తీవ్ర గాయాలు కాలేదు.
ఈ ఘటన ఆయన అనుచరుల్లో ఆందోళన కలిగించింది; అయితే, ఆయన సురక్షితంగా ఉన్నారని తెలియడంతో వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.