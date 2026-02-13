తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో దూసుకెళ్తున్న హస్తం
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2586 మునిసిపాలిటీల్ వార్డులకు, 414 కార్పొరేషన్ల వార్డులకు ఎన్నికలు జరిగాయి. శుక్రవారం నాడు కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ తన హవా సాగిస్తోంది. ఇప్పటివరకూ కాంగ్రెస్ 69 స్థానాల్లోనూ, బీఆర్ఎస్ 31 స్థానాల్లోనూ, భాజపా 12 స్థానాల్లోనూ, ఇతరులు 4 స్థానాల్లో విజయం దిశగా సాగుతున్నారు.
మొత్తమ్మీద పుర, నగర ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకే మొగ్గు చూపినట్లు కనబడుతోంది. కార్పొరేషన్లలో కూడా రెండింటిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది.