తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : హరీశ్ రావు ధ్వజం
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. నదీ జలాలు -కాంగ్రెస్ ద్రోహులు పేరిట ఆదివారం తెలంగాణ భవన్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణకు నంబర్ 1 విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే అని ఆరోపించారు.
'తెలంగాణను గతంలో ఏపీలో కలిపి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరణ శాసనం రాసింది. ఆ పార్టీ తెచ్చిన ఆయకట్టు కన్నా ఏడున్నర రెట్లు బీఆర్ఎస్ సాధించింది. తాత్కాలిక సర్దుబాటు కిందే నీటి వాటాలకు కేసీఆర్ ఒప్పుకొన్నారు. శాసన సభను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తప్పుదోవ పట్టించారు.
రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకు 34,720 క్యూసెక్కులు పోతున్నాయని మంత్రి ఉత్తమ్ అన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డికి 4 అనుమతులే వచ్చాయని అసెంబ్లీలో చెప్పారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టుకు 2 టీఎంసీల నుంచి ఒక టీఎంసీకి తగ్గించిందని అబద్ధం చెప్పారు.
పాలమూరుకు కాంగ్రెస్, టీడీపీ చేసిన ద్రోహాలను రేవంత్ రెడ్డి కొనసాగిస్తున్నారు. ఏపీలో కలవకముందు తెలంగాణలో 16.03 లక్షల ఆయకట్టు ఉంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 48.74 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది' అని హరీశ్ రావు వివరించారు. మరోవైపు, హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ధనిక రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణను అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టింది బీఆర్ఎస్సేనని ఆరోపించారు.