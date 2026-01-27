బంగారు గొలుసు కోసం వృద్ధురాలిని హత్య- ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ దంపతుల దారుణం
నల్గొండ జిల్లాలోని దేవరకొండ గ్రామంలో ఫాస్ట్-ఫుడ్ సెంటర్ నడుపుతున్న ఒక దంపతులు, తమ కొడుకుతో కలిసి, రూ.1300 చెల్లింపు విషయంలో అన్నసూర్యమ్మ అనే వృద్ధురాలిని హత్య చేశారు. వారు ఆ వృద్ధురాలి బంగారు గొలుసును తీసుకుని, ఆమె మృతదేహాన్ని దుకాణం వెనుక పూడ్చిపెట్టారు.
అరవై ఏడు సంవత్సరాల అన్నసూర్యమ్మ జిల్లాలోని హాలియాలో ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. ఆమె దేవరకొండ ప్రధాన రహదారిపై రాములు, అతని భార్య ధనలక్ష్మి, కొడుకు గౌరి నడుపుతున్న ఫాస్ట్-ఫుడ్ సెంటర్కు బియ్యం అమ్మేది.
రెండు రోజుల క్రితం, బియ్యం అమ్మినందుకు బాకీ ఉన్న రూ.1,300 చెల్లిస్తానని రాములు ఫోన్ చేయడంతో అన్నసూర్యమ్మ ఇంటి నుండి బయలుదేరింది. ఉదయం 7.45 గంటల ప్రాంతంలో ఆమె ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లోకి ప్రవేశించింది, ఆ తర్వాత తిరిగి రాలేదు. రాములు కూరగాయలు కోసే కత్తితో ఆమెపై దాడి చేసి చంపేశాడు.
ఆ తర్వాత అతను తన భార్య, కొడుకుతో కలిసి ఆమె మెడలో ఉన్న 20 గ్రాముల బంగారు గొలుసును తీసుకుని, దుకాణం వెనుక ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టారని హాలియా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ డి సతీష్ రెడ్డి తెలిపారు. వారు మృతదేహంపై ఖాళీ బీర్ సీసాలను కప్పి, ఆ ప్రాంతాన్ని పాక్షికంగా సిమెంటుతో పూశారు.
సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ వృద్ధురాలు ఇంటికి తిరిగి రాలేదని అన్నసూర్యమ్మ బంధువు సుశీల ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసి నిఘా కెమెరాలను పరిశీలించారు. ఒక కెమెరాలో అన్నసూర్యమ్మ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లోకి ప్రవేశించడం వారు గుర్తించారు.
ఆ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు రాములును విచారించగా, అతను నేరాన్ని అంగీకరించాడు. పోలీసులు తహసీల్దార్ సమక్షంలో సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. పోలీసులు ఆ దంపతులను వారి కుమారుడితో సహా అరెస్టు చేసి, మంగళవారం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.