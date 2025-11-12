రూ.3 కోట్ల విలువైన డ్రోన్లు, ఐఫోన్లు, ఐవాచ్లు.. హైదరాబాదులో అలా పట్టుకున్నారు..
హైదరాబాద్లో మంగళవారం రాత్రి ఆర్జీఐఏ వద్ద ఒక పెద్ద అక్రమ రవాణా ప్రయత్నాన్ని ఛేదించారు పోలీసులు. అబుదాబి నుండి అక్రమంగా తీసుకువచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రూ.3 కోట్ల విలువైన డ్రోన్లు, ఐఫోన్లు, ఐవాచ్లను కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. సీఐఎస్ఎఫ్ విజిలెన్స్ బృందం చెన్నైకి చెందిన మొహమ్మద్ జహంగీర్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన సి జయరామ్ రాజుగా గుర్తించబడిన ఇద్దరు ప్రయాణికులను పట్టుకున్నారు. వారు కస్టమ్స్ తనిఖీలను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
మంగళవారం రాత్రి ఆర్జీఐఏ వద్ద ఒక పెద్ద స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నం బయటపడింది. ఇద్దరు ప్రయాణికులను కస్టమ్స్ తనిఖీలను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని పట్టుకుంది. వారి లగేజీని తనిఖీ చేయగా, వారి బ్యాగుల్లో దాచిపెట్టిన 8 హై-ఎండ్ డ్రోన్లు, 65 ఐఫోన్లు, 50 ఐవాచ్లు, 4 వీడియో గేమ్ కన్సోల్లు కనుగొనబడ్డాయి. ఇద్దరు ప్రయాణికులు అబుదాబి నుండి ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ విమానం ఈవై-328లో వచ్చారు.
గల్ఫ్ దేశాల నుండి ఖరీదైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను అక్రమంగా రవాణా చేయడంలో పెద్ద నెట్వర్క్ ప్రమేయం ఉందని అనుమానిస్తూ, కస్టమ్స్ అధికారులు ఈ ఇద్దరినీ తదుపరి విచారణ కోసం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.