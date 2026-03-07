కూకట్పల్లిలో వ్యభిచారం.. రెండు వేర్వేరు ఇళ్లపై దాడి- ఐదుగురు అరెస్ట్
సైబరాబాద్ పోలీసులు శనివారం కూకట్పల్లిలో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న రెండు వేర్వేరు ఇళ్లపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఐదుగురు కస్టమర్లను అరెస్టు చేయగా, ఇద్దరు మహిళలను రక్షించారు. సమాచారం మేరకు, సైబరాబాద్కు చెందిన ఏహెచ్టీయూ బృందం సుమిత్రనగర్లోని వ్యభిచార గృహాలపై దాడి చేసి, ఆ రాకెట్ను పర్యవేక్షించే వారిని, కస్టమర్లను పట్టుకుంది.
నిర్వాహకులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా కస్టమర్లను ఆకర్షించి, వారి నుండి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. మహిళలను ఏర్పాటు చేసినందుకు బ్రోకర్లు కస్టమర్ల నుండి భారీగా వసూలు చేసి, బాధితులకు చాలా తక్కువ మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లించడంతో మహిళా బాధితులు దోపిడీకి గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేయబడింది.