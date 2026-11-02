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  4. Cybercrime Losses In Telangana Drop 20.2% To Rs.881 Cr In First 9 Months
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (10:23 IST)

తెలంగాణలో తగ్గిన సైబర్ నేరాలు.. కారణం ఏంటంటే?

Cyber
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (10:23 IST)
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తెలంగాణలో సైబర్ నేరాల వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాలు, గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో 20.2 శాతం తగ్గాయి. అక్టోబర్ నెలలో నిర్వహించిన సైబర్ భద్రతా అవగాహన మాసోత్సవం ముగింపు సందర్భంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాత్రిపూట ఫ్లాష్ వాక్‌లు, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. 
 
తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGCSB) డైరెక్టర్ శిఖా గోయెల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జనవరి నుండి సెప్టెంబర్ 2025 వరకు సైబర్ నేరాల ద్వారా రూ. 1,104.42 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లగా, 2026లో ఇదే కాలంలో ఆ నష్టం రూ. 881.72 కోట్లకు తగ్గింది. అంటే, మొత్తం రూ. 222.70 కోట్ల మేర నష్టాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.  
 
అదే సమయంలో, అనుమానిత మోసగాళ్ల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిలిపి ఉంచిన (లీన్ చేసిన) సొమ్ము 42.2 శాతం పెరిగి, రూ. 183.11 కోట్ల నుండి రూ. 260.30 కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ రూ. 77.19 కోట్ల పెరుగుదల, బాధితులు త్వరగా ఫిర్యాదు చేయడం మరియు ఆర్థికపరమైన జోక్యం సమన్వయంతో జరగడం వల్ల సాధ్యమైందని, తద్వారా మరిన్ని నష్టాలను నివారించగలిగామని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అక్టోబర్ నెలలో చేపట్టిన ప్రచార కార్యక్రమం, కొత్తగా వస్తున్న సైబర్ ముప్పులు, మోసాల నివారణ, సురక్షితమైన డిజిటల్ పద్ధతులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంపై దృష్టి సారించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పోలీసు విభాగాలు నెల పొడవునా విద్యాసంస్థల్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మరియు సామాజిక సమావేశాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాయి. 
 
సమాజంలోని వివిధ వర్గాలకు సైబర్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించేందుకు బతుకమ్మ సంబరాలు, నవరాత్రి ఉత్సవాలు మరియు దాండియా కార్యక్రమాల సందర్భంగా ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాత్రిపూట సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫ్లాష్ వాక్‌లు, ఇతర ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమాలతో ఈ ప్రచారం ముగిసింది. 
 
సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలను కేవలం ఒక నెలకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా, ఏడాది పొడవునా నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పేర్కొంది.
 
మోసగాళ్లు అనుసరించే పద్ధతులు, బాధితుల వర్గాల ఆధారంగా వ్యూహాలను రూపొందించి, మోసపూరిత పద్ధతులు, హెచ్చరిక సంకేతాలు, నివారణ చర్యల గురించి ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మోసాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న వర్గాలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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