దూసుకొస్తున్న అక్వాన్ తుఫాను... రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష హెచ్చరిక
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో తుఫాను ముప్పు పొంచివుంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం క్రమంగా వాయుగుండంగా మారి, తుఫానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ తుఫానుకు అక్వాన్ అని నామకరణం చేశారు.
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం మేరకు ఈ తుఫాను ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి నవంబరు 20వ తేదీ నాటికి ఉత్తర కోస్తాంధ్ర తీరాన్ని దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని ప్రభావంతో నవంబరు 20 నుంచి 22వ తేదీ వరకు కోస్తాంధ్రతో పాటు తిరుపతి, రాయలసీమ, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలు, ఉత్తర తమిళనాడు, తెలంగాణాలోని తూర్పు, దక్షిణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 21, 22వ తేదీనల్లో రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లో కూడా తుఫాను ప్రభావం కనిపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.