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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (08:45 IST)

Cyclone Murasu: మురాసు తుఫాను.. తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు

Cyclone Murasu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (08:45 IST)
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Cyclone Murasu
మురాసు తుపాను ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజుల్లో దక్షిణ తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 2 మధ్యాహ్నం నుండి తుపాను ప్రభావం తీవ్రతరం కానుందని, ఇది నవంబర్ 4 అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగుతుందని అంచనా. 
 
నవంబర్ 2న తూర్పు, దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడవచ్చు. ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా నల్గొండ, నాగర్‌కర్నూల్, సూర్యాపేట, వనపర్తి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌తో పాటు మధ్య తెలంగాణలోని ఇతర జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, ఉత్తర తెలంగాణలో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే, నవంబర్ 6 తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల తీవ్రత క్రమంగా తగ్గుతుందని అంచనా.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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