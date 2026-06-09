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  4. Death sentence for son and daughter who murdered their father for pension money in Malkajgiri
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (15:27 IST)

పింఛన్ డబ్బు కోసం తండ్రిని హత్య చేసిన కొడుకు, కూతురుకి మరణ శిక్ష

court
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (15:23 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (15:27 IST)
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తెలంగాణలోని మల్కాజ్ గిర్ జిల్లా కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. పింఛన్ డబ్బు కోసం తండ్రిని హత్య చేసిన కొడుకు,కూతురుకి మరణ శిక్ష విధించింది. భర్త హత్యకు సహకరించిన భార్యకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది. కేసు వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హైదరాబాదులోని మౌలాలిలో రైల్వే ఉద్యోగి మారుతి సుతార్‌ను 2019 ఆగస్టు 16న స్వయంగా ఆయన కొడుకు, కుమార్తె కలిసి దారుణంగా హత్య చేసారు.
 
అతడికి వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులతో పాటు బ్యాంకులో వున్న సొమ్మును తీసుకునేందుకు వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. తండ్రికి ఉమ్మెత్త పువ్వులు, కాయలు ఎండపెట్టి ఆ చూర్ణాన్ని కలిపి భోజనం పెట్టారు. అది తినగానే ఆయన అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం కత్తులతో తండ్రి శరీరాన్ని ముక్కముక్కలుగా నరికి బకెట్లలో నింపి సమీపంలోని చెరువులో పడేయాలని పన్నాగం పన్నారు.
 
ఐతే ఎదురింట్లో శుభకార్యం వుండటంతో అక్కడంతా జనం హడావుడి ఎక్కువగా వుండటంతో శరీర భాగాలను ఇంట్లోనే వుంచేసారు. ఇంటి నుంచి తీవ్రమైన దుర్వాసన వస్తుండటంతో స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు తనిఖీ చేయగా ఈ ఘోరం బైటపడింది. అప్పటి నుంచి వాదప్రతివాదనలు జరిగిన మీదట కోర్టు ఈరోజున తీర్పునిచ్చింది.
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ఐవీఆర్
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