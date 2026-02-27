శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026 (19:20 IST)

Delhi Liquor Case: లిక్కర్‌ కేసు నుంచి ఊరట.. ఇది రాజకీయ కుట్ర.. కల్వకుంట్ల కవిత

Kavitha
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత శుక్రవారం తనపై మోపిన మద్యం కేసు రాజకీయ కుట్ర అని, ఇది ప్రతిపక్షాల ప్రతీకార చర్యలో భాగమని పునరుద్ఘాటించారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడిన కవిత ఈ కేసుతో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని తాను పదే పదే చెప్పానని కవిత అన్నారు. ఈ కేసుతో మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని నేను వందసార్లు చెప్పాను. ఇది రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసు. రాజకీయ ప్రతీకారంలో భాగం, ఈ కేసును ప్రతిపక్ష పార్టీలే మోపాయి.. కవిత అన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా న్యాయవ్యవస్థకు కవిత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కేసు నుంచి తనకు ఊరట నివ్వడంతో కోర్టు వ్యవస్థపై తన విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టాయని కవిత అన్నారు. "ఈరోజు, న్యాయవ్యవస్థ ఈ అబద్ధాల వలయాన్ని మొత్తంగా ఛేదించేసింది. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిలో నాతో పాటు నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నిజం విజయం సాధించింది. సత్యాన్ని దాచవచ్చు, కానీ దానిని ఎప్పటికీ ఓడించలేము.." అని ఆమె అన్నారు. 
 
ఈ కేసు భారత రాష్ట్ర సమితి, దాని అధినేత కె. చంద్రశేఖర్ రావును లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించబడిందని కవిత పేర్కొన్నారు. "నాకే కాదు, ఇది బిఆర్ఎస్‌తో తనపై ప్రతీకార చర్య అని కేసీఆర్ గారు కూడా పదే పదే చెప్పారు. అయితే ఇది నాపై కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది.." అని ఆమె తెలిపారు. న్యాయ పోరాటంలో వ్యక్తిగత నష్టాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, కేసు సమయంలో తన పిల్లలు, కుటుంబంతో తాను కోల్పోయిన సమయానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని కవిత ప్రశ్నించారు.

Virosh couple : అమిత్ షా, ప్రధానిని కలిసిన విరోష్ జంట

Virosh couple : అమిత్ షా, ప్రధానిని కలిసిన విరోష్ జంటవిజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటను విరోష్ జంటగా పెండ్లి అయిన తర్వాత పేరు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఉదయ్ పూర్ వివాహం అయిన తర్వాత ఢిల్లీలో నేటి ఉదయం అమిత్ షాను, తర్వాత ప్రదాని మోదీని కలిశారు. తమ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు ఆహ్వానిస్తూ ఈరోజంగా ఈ జంట గడిపారు. అమిత్ షాను కలిసి ఆహ్వాన పత్రంతోపాటు వెండి వినాయకుడి విగ్రహాన్ని కూడా ఆయనకు అందజేశారు.

Vishnu Vinyasam Review: శ్రీ విష్ణు చేసిన విష్ణు విన్యాసం.. బెడిసి కొట్టిందా? రివ్యూ

Vishnu Vinyasam Review: శ్రీ విష్ణు చేసిన విష్ణు విన్యాసం.. బెడిసి కొట్టిందా? రివ్యూసామజవరగమన చిత్రం తర్వాత శ్రీవిష్ణు నుంచి అటువంటి మంచి కథాంశంతోపాటు వినోదం కూడా వుంటుందనుకోవడం మామూలే. ఈసారి తన పేరుతోనే విష్ణు విన్యాసం.చిత్రం చేశాడు. పనిలో పనిగా మ్రుత్యుంజయ్ అనే మరో సినిమాను చేశాడు. రెండు ఒకే నెల క్లాష్ కావడంతో వచ్చేనెలకు అది వాయిదా వేశాడు. అసలు విష్ణు చేసే విన్యాసం ఏమిటి? అనేది తెలుసుకుందాం.

Rajiv Kanakala: ఓటీటీ చిత్రం D/o ప్రసాద్ రావు : కనబడుటలేదు రివ్యూ

Rajiv Kanakala: ఓటీటీ చిత్రం D/o ప్రసాద్ రావు : కనబడుటలేదు రివ్యూఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్రధారిగా రాజీవ్ కనకాల మారిపోయాడు. తాజాగా నేడే జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది D/o ప్రసాద్ రావు : కనబడుటలేదు. ఉదయభాను, వసంతిక మరో పాత్రధారులుగా నటించారు. మరి ఈ సిరీస్ ఎలా వుందో చూద్దాం.

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కొత్త పోస్టర్ - త్వరలోనే ప్రత్యేక గ్లింప్స్‌

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కొత్త పోస్టర్ - త్వరలోనే ప్రత్యేక గ్లింప్స్‌పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రంపై అంచనాలు భారీస్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ అంచనాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్ళేలా కొత్త పోస్టర్ విడుదలైంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026, మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల కానుంది.

సినీనటి కిడ్నాప్ కేసు- దిలీప్‌కు షాక్.. కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు

సినీనటి కిడ్నాప్ కేసు- దిలీప్‌కు షాక్.. కేరళ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలుఓ ప్రముఖ నటి అపహరణ, అత్యాచారం కేసులో మలయాళ నటుడు దిలీప్‌ను కేరళలోని ఎర్నాకుళం కోర్టు నిర్దోషిగా తేల్చింది. ఈ కేసులో మరో ఆరుగురిని కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. కానీ దిలీప్‌పై ఉన్న ఆరోపణలను కొట్టివేసింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో 80కిపైగా సినిమాల్లో నటించి.. వివిధ అవార్డులు గెలుచుకున్న ఓ నటిపై 2017లో త్రిస్సూర్ నుంచి కోచి వెళ్తుండగా కొందరు దాడి చేశారు.

Watch More Videos

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులు

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులునిద్రలేమి, దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అమెరికాలోని వర్జీనియాకు చెందిన వైద్యులు మధుకర్ కలోజీ చెప్పారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)లో జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. రోజువారీ నిద్ర చాలా అవసరమని తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛంద వైద్య సేవా చొరవ అయిన శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగంగా డాక్టర్ కలోజీ స్విమ్స్‌ను సందర్శిస్తున్నారు

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com