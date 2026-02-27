Delhi Liquor Case: లిక్కర్ కేసు నుంచి ఊరట.. ఇది రాజకీయ కుట్ర.. కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత శుక్రవారం తనపై మోపిన మద్యం కేసు రాజకీయ కుట్ర అని, ఇది ప్రతిపక్షాల ప్రతీకార చర్యలో భాగమని పునరుద్ఘాటించారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడిన కవిత ఈ కేసుతో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని తాను పదే పదే చెప్పానని కవిత అన్నారు. ఈ కేసుతో మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని నేను వందసార్లు చెప్పాను. ఇది రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసు. రాజకీయ ప్రతీకారంలో భాగం, ఈ కేసును ప్రతిపక్ష పార్టీలే మోపాయి.. కవిత అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా న్యాయవ్యవస్థకు కవిత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కేసు నుంచి తనకు ఊరట నివ్వడంతో కోర్టు వ్యవస్థపై తన విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టాయని కవిత అన్నారు. "ఈరోజు, న్యాయవ్యవస్థ ఈ అబద్ధాల వలయాన్ని మొత్తంగా ఛేదించేసింది. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిలో నాతో పాటు నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నిజం విజయం సాధించింది. సత్యాన్ని దాచవచ్చు, కానీ దానిని ఎప్పటికీ ఓడించలేము.." అని ఆమె అన్నారు.
ఈ కేసు భారత రాష్ట్ర సమితి, దాని అధినేత కె. చంద్రశేఖర్ రావును లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించబడిందని కవిత పేర్కొన్నారు. "నాకే కాదు, ఇది బిఆర్ఎస్తో తనపై ప్రతీకార చర్య అని కేసీఆర్ గారు కూడా పదే పదే చెప్పారు. అయితే ఇది నాపై కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది.." అని ఆమె తెలిపారు. న్యాయ పోరాటంలో వ్యక్తిగత నష్టాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, కేసు సమయంలో తన పిల్లలు, కుటుంబంతో తాను కోల్పోయిన సమయానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని కవిత ప్రశ్నించారు.