హైదరాబాద్: డియాజియో ఇండియా తమ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమాలలో భాగంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతంలోని కొల్లాపూర్ మోడల్ పబ్లిక్ లైబ్రరీలో మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునికీకరించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. మెరుగుపరచిన ఈ గ్రంథాలయాన్ని ఈ రోజు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. తాను పనిచేసే కమ్యూనిటీలకు మద్దతు ఇవ్వడం, సరైన పద్ధతిలో వ్యాపారం చేయడం పట్ల డియాజియో ఇండియాకు ఉన్న నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, పురావస్తు, ఎక్సైజ్ మరియు ప్రొహిబిషన్ శాఖామాత్యులు శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఈ ప్రారంభోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించారు.
ఈ మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలో రీడింగ్ ఏరియాలు, మెరుగైన సీటింగ్, లైటింగ్, మరిన్ని పుస్తకాల సేకరణ, డిజిటల్ యాక్సెస్, సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు మరియు మరెన్నో ఉన్నాయి. స్థానికులకు మరియు విద్యార్థులకు సురక్షితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే, అభ్యాసానికి అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే దీని లక్ష్యం. అప్గ్రేడ్ చేసిన ఈ లైబ్రరీ వల్ల పరిసర ప్రాంతాలలోని 500 మంది యువతకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, ఈ ప్రాంతంలో విద్యావకాశాలు మరియు ఫలితాలు మెరుగుపడతాయని భావిస్తున్నారు. డియాజియో ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పార్టనర్ అయిన తర్క్ ఫౌండేషన్ భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేశారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, పురావస్తు, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మాట్లాడుతూ: వార్తాపత్రికలు చదవడం మన దినచర్యలో భాగం కావాలి. గ్రంథాలయాలు విజ్ఞాన కేంద్రాలు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించడానికి విద్యార్థులు, యువత ఇక్కడ లభించే పుస్తకాలు, మ్యాగజైన్లు, వార్తాపత్రికలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఈ ప్రమాణాలతో కూడిన గ్రంథాలయం లేదు. కొల్లాపూర్లోని విశ్రాంత ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, యువత ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీని చురుగ్గా ఉపయోగించుకోవాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో, దీనిని రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగిన ఆదర్శ సంస్థగా తీర్చిదిద్దడానికి మరింత అధునాతన పుస్తకాలు, మౌలిక సదుపాయాలను సమకూరుస్తాము, అని అన్నారు.
డియాజియో ఇండియా కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ డైరెక్టర్ దేవాశిష్ దాస్గుప్తా మాట్లాడుతూ, డియాజియో ఇండియాలో, అర్థవంతమైన ప్రగతి బలమైన కమ్యూనిటీలతోనే ప్రారంభమవుతుందని మేము నమ్ముతాము. లైబ్రరీల వంటి విద్యకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, మేము పనిచేసే కమ్యూనిటీలకు దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించడమే మా లక్ష్యం. అదే సమయంలో బాధ్యతాయుతంగా, ఒక ఉద్దేశ్యంతో వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తాము, అని అన్నారు.
తర్క్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక భాగస్వామి లక్షణ ఆస్థానా మాట్లాడుతూ, నాణ్యమైన అభ్యాస ప్రదేశాలు అందుబాటులో ఉండటం కమ్యూనిటీల సాధికారతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. డియాజియో ఇండియాతో ఈ సహకారం ద్వారా, కమ్యూనిటీ సభ్యుల మధ్య అభ్యాసం, ఉత్సుకత మరియు జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించే మెరుగైన లైబ్రరీ వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి మద్దతు ఇవ్వడం మాకు సంతోషంగా ఉంది అని అన్నారు.