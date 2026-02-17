దేవుడి ముందు మాదకద్రవ్యాలను చూపిస్తూ రీల్సా?: సజ్జనార్ ఆగ్రహం
మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలుగా మారిన కొంతమంది యువత చేస్తున్న చేష్టలు వెర్రితలలు వేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేస్తూ వ్యూస్ కోసం వారు చేస్తున్న పనులపై వీసీ సజ్జనార్ ఐపీఎస్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన దీనిపై సోషల్ మీడియా x లో పోస్ట్ చేసారు.
దేవుడి ముందు మాదకద్రవ్యాలను చూపిస్తూ రీల్సా? ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారా? మహాశివరాత్రి భక్తికి నిదర్శనం.. ముక్తికి సోపానం. పరమ పవిత్రమైన ఈ పర్వదినాన, దైవ ప్రసాదం పేరుతో మత్తు పదార్థాలను ప్రదర్శించడం అత్యంత హేయమైన చర్య. అది వికృతమైన ఉన్మాదం!
మేమేదో సాహసం చేశామని అనుకుంటున్నారా!? అస్సలు కాదు.. ఇది కటకటాల వెనుకకు చేర్చే తీవ్రమైన నేరం! ఒక్కసారి NDPS చట్టం ప్రయోగిస్తే.. జీవితాంతం పశ్చాత్తాపపడాల్సి వస్తుంది.
లైకుల కోసం - లోకాన్నే మరిచి..
వ్యూస్ కోసం - విలువలనే వదిలి..
రీల్స్ కోసం - రోడ్డున పడి..
మత్తులో మునిగి - జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటారా!? చెప్పండి.
క్షణికానందం ఇచ్చే లైకులు, వ్యూస్ కోసం మీ బంగారు భవిష్యత్తును బలిపెట్టకండి.
ఇటువంటి చర్యలను ఏమాత్రం ఉపేక్షించం. బాధ్యులపై చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.
సోషల్ మీడియాను మీ సృజనాత్మకతకు వేదికగా మార్చుకోండి.. వ్యసనాలకు వాకిలిగా కాదు అంటూ పేర్కొన్నారు.