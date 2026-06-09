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  4. Distribution of fish prasadam begins at Hyderabad's Nampally Exhibition Grounds
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (12:43 IST)

హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం

Fish Prasadam
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (12:43 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (12:45 IST)
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హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభమైంది. సోమవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకూ సుమారు 50 వేల మందికి పైగా చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేసారు. మంగళవారం రాత్రి 9 గంటల వరకూ ఈ చేప ప్రసాదం పంపిణీ జరుగనున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో ప్రతి ఏటా చేప ప్రసాదం తీసుకోవడం వెనుక ప్రధానంగా ఆస్తమా, దమ్ము, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నివారణకు ఒక సాంప్రదాయ నివారణోపాయంగా ప్రజలు నమ్ముతారు. దీని వెనుక కొన్ని దశాబ్దాల చరిత్ర, నమ్మకాలు, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన కారణాలు ఉన్నాయి.
 
హైదరాబాద్‌కు చెందిన బత్తిని గౌడ్ కుటుంబం గత 180 ఏళ్లుగా ఈ చేప ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తోంది. హిమాలయాలకు చెందిన ఒక సాధువు తమ పూర్వీకుడైన వీరన్న గౌడ్‌కు ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులను నయం చేసే రహస్య మూలికా ఫార్ములాను అందించారని, నాటి నుండి ఈ సంప్రదాయాన్ని పరమ పవిత్రంగా కొనసాగిస్తున్నామని ఆ కుటుంబ సభ్యులు చెబుతారు.
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ఐవీఆర్

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