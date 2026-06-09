హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం
హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభమైంది. సోమవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకూ సుమారు 50 వేల మందికి పైగా చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేసారు. మంగళవారం రాత్రి 9 గంటల వరకూ ఈ చేప ప్రసాదం పంపిణీ జరుగనున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ప్రతి ఏటా చేప ప్రసాదం తీసుకోవడం వెనుక ప్రధానంగా ఆస్తమా, దమ్ము, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నివారణకు ఒక సాంప్రదాయ నివారణోపాయంగా ప్రజలు నమ్ముతారు. దీని వెనుక కొన్ని దశాబ్దాల చరిత్ర, నమ్మకాలు, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన కారణాలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్కు చెందిన బత్తిని గౌడ్ కుటుంబం గత 180 ఏళ్లుగా ఈ చేప ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తోంది. హిమాలయాలకు చెందిన ఒక సాధువు తమ పూర్వీకుడైన వీరన్న గౌడ్కు ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులను నయం చేసే రహస్య మూలికా ఫార్ములాను అందించారని, నాటి నుండి ఈ సంప్రదాయాన్ని పరమ పవిత్రంగా కొనసాగిస్తున్నామని ఆ కుటుంబ సభ్యులు చెబుతారు.
Distribution of “Fish prasadam” at Nampally Exhibition Grounds— Congress for Telangana (@Congress4TS) June 9, 2026
నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో
“చేప ప్రసాదం పంపిణీ”
రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకు 50 వేలకు పైగా చేప ప్రసాదం పంపిణీ..
వీఐపీలు, దివ్యాంగులు, వృద్దులకు స్పెషల్ కౌంటర్లు
రాత్రి 9 గంటల వరకు కొనసాగనున్న చేప ప్రసాదం పంపిణీ pic.twitter.com/NzH6e0McgH
పెద్దిలో రామ్ చరణ్ నటన అద్భుతం : అల్లు అర్జున్
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా వచ్చిన చిత్రం 'పెద్ది'. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన అనేక మంది సెలెబ్రిటీలు రామ్ చరణ్ నటనపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా హీరో అల్లు అర్జున్ చిత్రాన్ని చూసి రామ్ చరణ్ నటను మెచ్చుకున్నారు. చరణ్ను చూస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉందంటూ పోస్ట్ చేశారు.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం, త్యాగం, ప్రేమ, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో రూపొందిన హృదయాన్ని హత్తుకునే చిత్రం ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ (Since 2009). దుర్గా దేవ్ నాయుడు హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఈ చిత్రాన్ని K ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై, మహేష్ గుడారు సమర్పణలో కేదార్నాథ్ నిర్మించారు. అన్విష కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ట్రైలర్ లాంచ్, ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు.
Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో తన రాబోయే #PSPK32 స్క్రిప్ట్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన ఆరోగ్య రీత్యా కొంత కాలం విరామం తీసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో సినిమాల షూటింగ్ ల కోసం కొత్త గెటప్ వేశారని గడ్డెం పెంచడం, ఆ తర్వాత ట్రిమ్ గా మారడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ, రాజకీయంగా బిజీగా వున్నందున షూటింగ్ లకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితులు తెలియజేస్తున్నారు.
Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.