వరకట్నం వేధింపులు.. 11నెలల కుమారుడిని హత్య చేసి.. ఆపై ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ హస్తినాపురంలోని జయకృష్ణ ఎన్క్లేవ్లో 27 ఏళ్ల సుస్మిత అనే మహిళ తన 11 నెలల కుమారుడిని హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకుందని మీర్పేట్ పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సుస్మిత తల్లి లలిత కూడా ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. ఆమెను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అదే సమయంలో పోలీసులు కేసును విచారిస్తున్న తీరుపై ఆమె బంధువులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. దర్యాప్తు అధికారులు లలిత వాంగ్మూలంపై ఆధారపడతారని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
సుస్మితకు సుమారు రూ. 15 కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇది దర్యాప్తు ప్రక్రియను ప్రభావితం చేయగలదా అని వారు ప్రశ్నించారు. సుస్మిత తన జీవితకాలంలో తన భర్త యశ్వంత్ రెడ్డి చేత వేధింపులకు గురయ్యేవారని ఆరోపణలు రావడంతో, పోలీసులు వరకట్న మరణానికి సంబంధించిన బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 304బీ కింద కేసు నమోదు చేశారు. రెడ్డిని ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదని ఆమె బంధువులు ప్రశ్నించారు.
బంధువులు వచ్చి వివరాలు అందించే వరకు వేచి చూడకుండా, మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం పంపడంలో అంత తొందర ఎందుకని కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నించారు. లలిత ఆన్లైన్లో రసాయనాన్ని ఆర్డర్ చేసిందన్న రెడ్డి వాదనను ఒక బంధువు ఖండించారు, ఆమెకు చదువు రాదని, ఆన్లైన్ కొనుగోళ్ల గురించి తెలియదని పేర్కొన్నారు. సుస్మిత, ఆమె కుమారుడి మృతదేహాలను ఎవరికి అప్పగించాలనే దానిపై పోలీసులు ఆలోచిస్తున్న సమయంలో, ఆమె పుట్టింటి కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి ముందుకు వచ్చారు.
సుస్మితకు రెండేళ్ల వయసులోనే తండ్రి చనిపోయాడని, తొమ్మిది మంది సోదరులున్న ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఆమె పెరిగిందని బంధువులు తెలిపారు. ఆమె చదువు, పెంపకం, పెళ్లి బాధ్యతలను ఎనిమిది మంది మామలు కలిసి తీసుకున్నారని, ఇప్పుడు ఆమె మరణానికి జవాబుదారీతనం కోరుతున్నారని వారు చెప్పారు.