హైవేపై నిలిచి వున్న లారీ.. నిద్రిస్తున్న డ్రైవర్.. 350 లీటర్ల డీజిల్ గోవిందా
కోదాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హైవేపై లారీని నిలిచి వుంచి డ్రైవర్ నిద్రిస్తుండగా, గుర్తు తెలియని దుండగులు దాదాపు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దోచుకున్నారు. దుర్గా హోటల్ సమీపంలో లారీని నిలిపి ఉంచినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది.
Lorry
బాధితుడి కథనం ప్రకారం, దుండగులు ఇనుప రాడ్లను ఉపయోగించి లారీ డీజిల్ ట్యాంక్ను పగలగొట్టి, సుమారు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దొంగిలించారు. అపహరించిన డీజిల్ను AP30A1377 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కలిగిన కారులో దాచి ఉంచారని డ్రైవర్ ఆరోపించారు.
బాధితుడు చిట్యాల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. జాతీయ రహదారులపై డీజిల్ దొంగతనాల ఘటనలు పెరుగుతున్నందున, రాత్రిపూట గస్తీని ముమ్మరం చేయాలని లారీ డ్రైవర్లు పోలీసులను కోరారు.
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