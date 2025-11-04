Hyderabad: నగరంలో ఏం జరుగుతోంది? డాక్టర్ ఇంట్లో మాదక ద్రవ్యాలు స్వాధీనం
హైదరాబాద్లోని ఒక వైద్యుడి ఇంట్లో మాదకద్రవ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్న చేసుకున్నారు. ఆపై ఎక్సైజ్ పోలీసులు అతనిని అరెస్టు చేశారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ అధికారులు, నార్కోటిక్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ ముషీరాబాద్ ప్రాంతంలోని జాన్ పాల్ అనే వైద్యుడు ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించగా, రూ.3 లక్షల విలువైన మాదకద్రవ్యాలు దొరికాయి. నిందితుడు తన అద్దె ఇంటి నుండి మాదకద్రవ్యాలను అమ్ముతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ, బెంగళూరులోని పెడ్లర్ల నుండి అతను మాదకద్రవ్యాలను సేకరిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎస్టిఎఫ్ సిబ్బంది డాక్టర్ ప్రాంగణంలో ఓజీ కుష్, ఎండీఎంఏ, కొకైన్, హాష్ ఆయిల్ను కనుగొన్నారు. ఈ కేసులో ఎక్సైజ్ పోలీసులు మరో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
జాన్ పాల్ తన స్నేహితులు ప్రమోద్, సందీప్, శరత్లతో కలిసి ఈ రాకెట్ను నడుపుతున్నాడని ఆరోపించారు. వారు అతని ఇంటిని ఉపయోగించి మాదకద్రవ్యాలను నిల్వ చేసి విక్రయించేవారు. ప్రతిగా అతనికి ఉచితంగా మాదకద్రవ్యాలను అందిస్తున్నారు.
ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారు. ఎక్సైజ్ పోలీసులు వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఇంతలో, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ స్వాధీనం, అమ్మకం, వినియోగంలో పాల్గొన్న 11 మందిని సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
సైబరాబాద్లోని మాధాపూర్ జోన్కు చెందిన గచ్చిబౌలి పోలీసులు, స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ (ఎస్ఓటీ) గచ్చిబౌలిలోని టీఎన్జీవోస్ కాలనీలో ఉన్న ఎస్ఎం లగ్జరీ గెస్ట్ రూమ్ కో-లివింగ్ అండ్ పీజీ హాస్టల్పై దాడి చేసి ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.
వారి ఒప్పుకోలు ఆధారంగా, మిగిలిన నిందితులను మాదాపూర్లోని హోటల్ నైట్ ఐలో అరెస్టు చేశారు. తర్వాత దర్యాప్తులో, వినియోగదారులను కూడా గుర్తించారు. వారిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాడిలో, నిందితుల వద్ద మాదకద్రవ్యాలు ఉన్నట్లు తేలింది. నిందితుల వద్ద 32.14 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 4.67 గ్రాముల గంజాయిని గుర్తించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన ఇద్దరు నైజీరియన్లు సహా ఏడుగురు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు.