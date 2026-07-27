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  4. East Godavari: Male Tiger Explorer Spotted In Gopalapuram Mandal
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (18:19 IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కనిపించిన మగపులి.. రేడియో కాలర్ ద్వారా...?

tiger
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (18:19 IST)
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తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని గోపాలపురం మండలంలో మగపులి కనిపించడంతో ఆ ప్రాంతంలో మరోసారి భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, కొవ్వూరు రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని గోపాలపురం మండలంలో ఉన్న కరకపాడు, నందిగూడెం గ్రామాల అటవీ ప్రాంతాల్లో ఈ పులి కనిపించింది. గ్రామస్తులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించగా, వారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని ఆ ప్రాంతంలో పులి అడుగుజాడలను గుర్తించారు. 
 
దాని మెడకు అమర్చిన రేడియో కాలర్ ద్వారా పులిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈసారి ఆ జంతువును పట్టుకోవడానికి అటవీ అధికారులు మూడు వేర్వేరు బృందాలతో ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. అడవిలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో డ్రోన్‌లు, ట్రాప్ కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 
 
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. గ్రామస్తులను హెచ్చరించడానికి, బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలని, పశువుల భద్రతను నిర్ధారించుకోవాలని వారిని కోరడానికి పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. 
 
ఆ పులి మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణించి, 650 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం తర్వాత చివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి ప్రవేశించింది. తాడోబాను విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి గోదావరి ప్రాంతానికి అది అలవాటుపడినట్లు తెలుస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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