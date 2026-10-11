జగన్ రెడ్డి అక్రమాస్తుల కేసు విచాణను వేగవంతం చేయాలి : కోర్టులో ఈడీ మొర
వైకాపా అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణనను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ కేసులకు సంబంధించి సీబీఐ కోర్టులో రోజువారీ విచారణ జరిపేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని, ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితులు విచారణకు తప్పనిసరిగా హాజరయ్యేలా చూడాలని తన పిటిషన్లో అభ్యర్థించింది. గత 2016-2021 మధ్య కాలంలో తాము దాఖలు చేసిన తొమ్మిది అభియోగ పత్రాలపై విచారణ త్వరిగతిన పూర్తి చేయాలని కోరింది.
తెలంగాణ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పి.శ్యామ్ కోటేశ్వరరావు, జస్టిస్ నందికొండ నర్సింగ్గారావులతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టింది. ఈడీ తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ బి.నరసింహ శర్మ వాదనలు వినిపిస్తూ.. న్యాయమూర్తుల బదిలీలు, నిందితులు వరుసగా డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు దాఖలు చేయడం వంటి పరిణామాల వల్ల ఏళ్లుగా విచారణలో ఆశించిన పురోగతి లేదని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆర్థిక నేరాల తీవ్రతపై సుప్రీంకోర్టు గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రస్తావించారు.
ఈ కేసుల నేపథ్యాన్ని పరిశీలిస్తే, దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో 'క్విడ్-ప్రో-కో' పద్ధతిలో జగన్కు చెందిన జగతి పబ్లికేషన్స్, భారతి సిమెంట్స్ వంటి కంపెనీల్లోకి పెట్టుబడులు మళ్లాయన్న ఆరోపణలపై 2011లో సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ వ్యవహారంలో సీబీఐ 11, ఈడీ 9 చొప్పున ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసిందని గుర్తు చేశారు.
ఈడీ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం.. ఇదే అంశంపై హరిరామ జోగయ్య దాఖలు చేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంతో పాటు మరికొన్ని సుమోటో పిటిషన్లు ఇప్పటికే పెండింగులో ఉన్నాయని గుర్తుచేసింది. ఈ తాజా పిటిషన్ను కూడా వాటితో కలిపి విచారిస్తామని పేర్కొంటూ, తదుపరి విచారణను ఈ నెల 13వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.