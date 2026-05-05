Education At The Doorstep: నిర్మాణ కార్మికుల పిల్లల కోసం డోర్ స్టెప్ పాఠశాలలు
కార్మిక శిబిరాలకు నేరుగా విద్యను అందించే ఉమ్మడి ప్రయత్నంలో భాగంగా, సైబరాబాద్లోని నర్సింగిలో నిర్మాణ కార్మికుల పిల్లల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన డోర్ స్టెప్ పాఠశాలను ప్రారంభించారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఎం.రమేష్ మాట్లాడుతూ, "సరైన సంరక్షణ లేకపోతే, కార్మిక శిబిరాల్లోని పిల్లలు దోపిడీకి, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది" అని అన్నారు.
ప్రభుత్వ విభాగాలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు, ఎన్జీవోల మధ్య సమన్వయ ప్రయత్నాల ఆవశ్యకతను రమేష్ చెప్పారు. పిల్లలకు వారి మాతృభాషలో బోధించడం వల్ల అభ్యసన ఫలితాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ జి. శ్రీజ మాట్లాడుతూ, "మేము విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు కల్పించలేకపోయినా, ప్రతి బిడ్డకు సురక్షితమైన, భద్రమైన, పోషణతో కూడిన వాతావరణాన్ని కల్పించాలి" అని అన్నారు. సంరక్షకులను నియమిస్తామని, పిల్లల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం శాశ్వతం కావాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
రాజపుష్ప వ్యవస్థాపకురాలు పుష్పలిల మాట్లాడుతూ, జార్ఖండ్, ఒడిశా, ఉత్తరప్రదేశ్, అస్సాం రాష్ట్రాలకు చెందిన 58 మంది పిల్లలు ఈ శిబిరంలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారని తెలిపారు. విద్యాశాఖ, కంపెనీ సంయుక్తంగా ఉపాధ్యాయులను నియమించాయని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పాఠశాలలను విస్తరిస్తామని ఆమె తెలిపారు.
"వలస కార్మికుల పిల్లలతో సహా ప్రతి బిడ్డకు విద్యను అందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది," అని జిల్లా విద్యాధికారి సుషేంద్ర రావు అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పథకాల కింద మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.