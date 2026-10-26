ఎల్ నినో ప్రభావం.. నీటి కొరత.. అప్రమత్తంగా విశ్వవిద్యాలయాలు
ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా రాబోయే నెలల్లో నీటి కొరత ఏర్పడవచ్చనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో, విశ్వవిద్యాలయాలు నీటి సరఫరాను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. నీటి వినియోగాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి తగ్గించాలని హాస్టల్ అధికారులను కోరుతున్నాయి. సరఫరాలో తక్షణ అంతరాయం ఏమీ లేదని విశ్వవిద్యాలయాలు నివేదించినప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత స్పష్టమవుతుందని అధికారులు, విద్యార్థులు తెలిపారు.
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేస్తున్నామని విశ్వవిద్యాలయ అధికారి రాధా కృష్ణ తెలిపారు. ఊహించిన కొరత దృష్ట్యా నీటి వినియోగాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని చీఫ్ వార్డెన్లకు సూచించామని, హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్- ఎస్బి జారీ చేసిన సూచనలను విశ్వవిద్యాలయం పాటిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
విశ్వవిద్యాలయం హాస్టళ్లలో ఇప్పటివరకు నీటి కొరత లేదని విద్యార్థి రంజిత్ తెలిపాడు. దసరా సెలవుల తర్వాత సోమవారం హాస్టళ్లను తిరిగి తెరవనున్నారని, విద్యార్థులు తిరిగి వచ్చాక పరిస్థితి స్పష్టమవుతుందని అతను చెప్పాడు.
కరీంనగర్లోని శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయంలో, మిషన్ భగీరథ ద్వారా క్యాంపస్కు నీరు అందుతోందని ఒక అధికారి తెలిపారు.
పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైతే, ఏర్పడే ఏవైనా నీటి కొరతను ఎదుర్కోవడానికి విశ్వవిద్యాలయం ప్రభుత్వ సూచనలను పాటిస్తుందని ఆ అధికారి చెప్పారు. అదేవిధంగా, హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలోని హాస్టళ్లకు నీటి సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయాలు లేవని విద్యార్థి మాలోత్ కార్తీక్ తెలిపారు.
నీటి సరఫరా యథావిధిగా జరుగుతోందని, రాబోయే నెలల్లో నీటి కొరత ఏర్పడే ఆందోళనల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు నీటిని పొదుపుగా వాడటంపై ప్రభుత్వ సూచనలను పాటిస్తారని ఆయన అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఐఐఐటిని నిర్వహిస్తున్న బాసర్లోని రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ (ఆర్జియుకెటి), అసాధారణ పరిస్థితులను కారణంగా చూపుతూ, విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పియుసి-1 నుండి ఇ4 వరకు ఉన్న విద్యార్థులకు దసరా సెలవులను పొడిగించింది.
శనివారం, విశ్వవిద్యాలయం అక్టోబర్ 26 నుండి ఆన్లైన్ తరగతులను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా గూగుల్ క్లాస్రూమ్ ద్వారా ముందుగా రికార్డ్ చేసిన ఉపన్యాసాలు, ప్రతి బుధవారం, శనివారం సెషన్లు ఉంటాయి.