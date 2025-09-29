Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీ

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కఠినమైన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1.67 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు MPTCలు, జడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) సోమవారం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే రెండవ సాధారణ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది, దీనితో తెలంగాణ అంతటా పోలింగ్కు వేదిక ఏర్పడింది. అక్టోబర్ 9న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందని ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది.
565 మండలాలను కవర్ చేసే 31 జిల్లాల్లోనూ పోలింగ్ జరుగుతుంది, 5,749 మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (ఎంపీటీసీలు), 565 జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (జడ్పీటీసీలు) ఎన్నికలు జరుగుతాయి.
పోలింగ్ కోసం బ్యాలెట్ పెట్టెలు, పత్రాలను ఉపయోగిస్తామని, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి బ్యాలెట్ పెట్టెలను తీసుకుంటామని కమిషన్ తెలిపింది. 81.65 లక్షల మంది పురుషులు, 85.36 లక్షల మంది మహిళలు మరియు 504 మంది ఇతరులు సహా మొత్తం 1.67 కోట్ల గ్రామీణ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు.
ఏర్పాట్లను ఖరారు చేయడానికి ప్రధాన కార్యదర్శి, డిజిపి, కీలక విభాగాల అధిపతులు సహా సీనియర్ రాష్ట్ర అధికారులతో సమావేశాలు జరిగాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్ని అధికారులు ఎస్ఇసికి హామీ ఇచ్చారు.
హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి సమ్మతితో, ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఎస్ఇసి 45 రోజుల పొడిగింపును కోరింది. అప్పటి నుండి మండలాలు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్లు, గ్రామ పంచాయతీలకు రిజర్వేషన్లపై కమిషన్ సమగ్ర మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
31,300 ఎంపిటిసి పోలింగ్ స్టేషన్లు, 15,302 ఎంపిటిసి/జెడ్పిటిసి స్థానాల్లో పోలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది. గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి, 12,733 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,12,288 వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి, 15,522 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
ఎన్నికల కమిషన్ ఓటర్లు, అభ్యర్థులు మోడల్ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఖచ్చితంగా పాటించాలని, అందరూ స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా, విజయవంతంగా జరిగేలా చూసేందుకు ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలని మీడియాకు కూడా విజ్ఞప్తి చేసింది.