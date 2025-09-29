సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (13:19 IST)

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీ

Elections
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కఠినమైన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1.67 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు MPTCలు, జడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు.
 
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) సోమవారం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే రెండవ సాధారణ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది, దీనితో తెలంగాణ అంతటా పోలింగ్‌కు వేదిక ఏర్పడింది. అక్టోబర్ 9న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందని ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది.
 
565 మండలాలను కవర్ చేసే 31 జిల్లాల్లోనూ పోలింగ్ జరుగుతుంది, 5,749 మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (ఎంపీటీసీలు), 565 జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (జడ్పీటీసీలు) ఎన్నికలు జరుగుతాయి.
 
పోలింగ్ కోసం బ్యాలెట్ పెట్టెలు, పత్రాలను ఉపయోగిస్తామని, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి బ్యాలెట్ పెట్టెలను తీసుకుంటామని కమిషన్ తెలిపింది. 81.65 లక్షల మంది పురుషులు, 85.36 లక్షల మంది మహిళలు మరియు 504 మంది ఇతరులు సహా మొత్తం 1.67 కోట్ల గ్రామీణ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు.
 
ఏర్పాట్లను ఖరారు చేయడానికి ప్రధాన కార్యదర్శి, డిజిపి, కీలక విభాగాల అధిపతులు సహా సీనియర్ రాష్ట్ర అధికారులతో సమావేశాలు జరిగాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్ని అధికారులు ఎస్ఇసికి హామీ ఇచ్చారు.
 
హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి సమ్మతితో, ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఎస్ఇసి 45 రోజుల పొడిగింపును కోరింది. అప్పటి నుండి మండలాలు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌లు, గ్రామ పంచాయతీలకు రిజర్వేషన్లపై కమిషన్ సమగ్ర మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
 
31,300 ఎంపిటిసి పోలింగ్ స్టేషన్లు, 15,302 ఎంపిటిసి/జెడ్‌పిటిసి స్థానాల్లో పోలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది. గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి, 12,733 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,12,288 వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి, 15,522 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
 
ఎన్నికల కమిషన్ ఓటర్లు, అభ్యర్థులు మోడల్ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఖచ్చితంగా పాటించాలని, అందరూ స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా, విజయవంతంగా జరిగేలా చూసేందుకు ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలని మీడియాకు కూడా విజ్ఞప్తి చేసింది.

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణ

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి కాబోయే భర్త సవాయి సింగ్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని తమ ఫ్లాట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. అతను డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. మరణానికి ముందు, సవాయి సింగ్ తన గత తప్పులతో బాధపడుతున్నానని అంగీకరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన సోహానీ కుమారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సవాయి సింగ్‌ను కలిశారు. వారి స్నేహం త్వరలోనే సంబంధంగా మారింది. గత సంవత్సరం జూలైలో వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి.. ఈ జంట జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్‌లోని అద్దె అపార్ట్‌మెంట్‌లో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్టీమ్ ఇండియాను అభినందించడానికి తన సోషల్ మీడియా టైమ్‌లైన్‌లను తీసుకుంటూ, చిరంజీవి ఇలా అన్నారు, ఏషియా ఫైనల్ కప్ లో పాకిస్తాన్‌పై ఎంత అద్భుతమైన విజయం. టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత మరియు ప్రశాంతతను చూపించింది! TilakV9 తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌కు అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం! జై హింద్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..

Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్ లో హార్రర్ సినిమా రాజా సాబ్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ కొద్దిగంటల్లో విడుదలచేయనున్నారు. పోస్టర్ ను బట్టి ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాత, మనవడు కాన్సెప్ట్ తో దెయ్య కథగా రూపొందుతోంది. ప్రేమకథా చిత్రమ్ తరహాలోనే ఈ సినిమా వుంటుందని టాక్ కూడా నెలకొంది. ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది.

Ram Charan :పెద్ది నుంచి రామ్ చరణ్ బ్రాండ్ న్యూ మాస్ పోస్టర్ రిలీజ్

Ram Charan :పెద్ది నుంచి రామ్ చరణ్ బ్రాండ్ న్యూ మాస్ పోస్టర్ రిలీజ్రామ్ చరణ్ సినీప్రస్థానంలో 18 ఏళ్ల విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ప్రత్యేక సందర్భంలో తన కెరీర్‌లో ప్రతిష్టాత్మక పాత్రల్లో ఒకటిగా నిలిచే "పెద్ది"తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రగ్గడ్ రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అద్భుతమైన కథతో వుండబోతోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. IVY ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఈ చిత్రానికి కో-ప్రెజెంటర్‌గా, కో-ప్రొడ్యూసర్‌గా చేరింది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
