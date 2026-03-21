దేవుడు శాసిస్తే మానవుడు అనుసరిస్తాడు : టి.జీవన్ రెడ్డి
తన పార్టీ మార్పుపై తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత టి.జీవన్ రెడ్డి మరోమారు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'దేవుడు శాసిస్తే మానవుడు అనుసరిస్తాడు' అని ఆయన నర్మగర్భ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ మారతానన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డిని బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆయనతో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, లక్ష్మణ్, ఎమ్మెల్యే సత్యం భేటీ అయ్యారు. గంటకుపైగా సమావేశమయ్యారు. పార్టీలో గౌరవం దక్కడం లేదని ఈ సందర్భంగా మంత్రుల ముందు జీవన్రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ భేటీ అనంతరం మంత్రి శ్రీధర్బాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. జీవన్రెడ్డి 4 దశాబ్దాలుగా పార్టీలో ఉన్నారని అన్నారు. ఆయనతో అనేక అంశాలు చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఆయన ఆవేదనను పార్టీ అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ భేటీ అనంతరం జీవన్రెడ్డి మాట్లాడారు. తన నిర్ణయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదన్నారు.
గంటసేపు జరిగిన భేటీ అనంతరం దేవుడు శాసిస్తే మానవుడు అనుసరిస్తాడు అంటూ ఆయన నర్మగర్భ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ వీడతానని ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఆయన తన నిర్ణయంపై వెనక్కి తగ్గలేదు. త్వరలోనే అనుచరులతో సమావేశమైన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని స్పష్టం చేశారు.