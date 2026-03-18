Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..
కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీలు చేసేస్తున్నారని నిన్నటికి నిన్న భారీగా మాంసాన్ని సీజ్ చేసిన సంఘటనను మరవక ముందే.. ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నకిలీ పనీర్ తయారీ, పంపిణీ నెట్వర్క్పై దాడులు నిర్వహించారు.
సుమారు 3,000 కిలోల కల్తీ పనీర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్తో సహా మొత్తం ఆరు దుకాణాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. అధికారులు శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి 1,600 కిలోల పనీర్ను, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్ నుండి సుమారు 1,000 కిలోల పనీర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ నెట్వర్క్ నిర్వాహకులు హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు కల్తీ పనీర్ను సరఫరా చేస్తూ, విక్రయిస్తున్నారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నెట్వర్క్ను పూర్తిగా గుర్తించడానికి, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్నవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.