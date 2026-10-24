పేదరికం - వివక్ష వంటి ముళ్లబాటలో నడిచి పీజీ వైద్యురాలైన ట్రాన్స్జెండర్
కుటుంబం దూరం పెట్టినా, అవకాశాలు తలుపులు మూసినా మొక్కవోని పట్టుదలతో ఓ ట్రాన్స్జెండర్ తన లక్ష్యానికి చేరుకున్నారు. సమాజం సృష్టించిన అడ్డంకులను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొన్నారు. పేదరికం, వివక్ష వంటి ముళ్లబాటలో నడిచి, వైద్య విద్యలో ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహించారు. ఆమే డాక్టర్ కొయ్యల రూత్ జాన్పాల్. వైద్య విద్యలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (ఎండీ) పూర్తి చేసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి ట్రాన్స్ జెండర్ వ్యక్తిగా ఆమె చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కారు.
ఖమ్మం జిల్లా రమణగుట్టలోని ఓ నిరుపేద దళిత కుటుంబంలో రూత్ జాన్పాల్ జన్మించారు. చిన్నప్పుడే తండ్రిని కోల్పోవడంతో, తల్లి కూలి పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాన్ని పోషించారు. కష్టాల నడుమ చదువుకుని, వైద్యురాలు కావాలని కలలు కన్నారు. ఆ కలను సాకారం చేసుకునే క్రమంలో 2018లో హైదరాబాద్ నగరంలోని మల్లారెడ్డి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేశారు.
అక్కడే ఆమె జీవితం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న సమయంలోనే తన ఉనికిని చాటుకుంటూ ట్రాన్స్జెండర్ బయటకు వచ్చారు. దీంతో దాదాపు ఆరేళ్ల పాటు కుటుంబానికి దూరమయ్యారు. ఒకవైపు మానసిక వేదన, మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆమెను చుట్టుముట్టాయి.
'కొన్నిసార్లు తినడానికి తిండి కూడా ఉండేది కాదు' అని ఆమె ఆనాటి కఠిన పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎంబీబీఎస్ పూర్తయ్యాక, లింగ గుర్తింపు కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని 15కు పైగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఆమెకు ఉద్యోగం నిరాకరించాయి. అయినా ఆమె కుంగిపోలేదు. మిత్రో క్లినిక్లో వైద్యురాలిగా చేరి, ఆ తర్వాత 2022లో ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ ఆఫీసర్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ సేవలో చేరిన తొలి తరం ట్రాన్స్జెండర్ వైద్యుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు.
ఆమె పోరాటం అక్కడితో ఆగలేదు. పీజీ ప్రవేశాల్లో ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కోసం తెలంగాణ హైకోర్టులో న్యాయపోరాటం చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలతో 2023లో హైదరాబాద్లోని ఈఎస్ఐసీ మెడికల్ కాలేజీలో ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్లో ఎండీ సీటు సాధించారు. అలా ట్రాన్స్జెండర్ కోటాలో పీజీ సీటు పొందిన దేశంలోని తొలి వైద్యురాలిగా మరో రికార్డు సృష్టించారు. తాజాగా విడుదలైన ఎండీ ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షల ఫలితాల్లో అన్ని సబ్జెక్టుల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి, తన కలను సాకారం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె అదే ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో సీనియర్ రెసిడెంట్గా సేవలు అందిస్తున్నారు.