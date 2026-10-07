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  4. Family Tragedy: Couple, Son Killed in Rangareddy Road Accident
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (11:28 IST)

రోడ్డు ప్రమాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి.. మైనర్ బాలికకు గాయం

road accident
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (11:28 IST)
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రంగారెడ్డి జిల్లాలోని గొల్లపల్లి సమీపంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందగా, ఒక మైనర్ బాలిక గాయపడింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఒక దంపతులు తమ కుమారుడు, కుమార్తెతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా, గుర్తు తెలియని వాహనం వారిని ఢీకొట్టింది. 
 
ఈ ప్రమాదంలో ఆ దంపతులు, వారి కుమారుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, కుమార్తె గాయపడింది. మృతులను కమ్మరి మధు, సావిత్రి, ధనుష్‌గా గుర్తించారు. 
 
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన బాలికను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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