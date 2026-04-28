ఇద్దరు కుమారులను హత్య చేశాడు.. ఆపై తండ్రి కూడా ఆత్మహత్య
తెలంగాణ మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని తొర్రూరు పట్టణంలో మంగళవారం నాడు ఒక విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. 35 ఏళ్ల వ్యక్తి, తన మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుడిని షా వాలిగా గుర్తించారు.
షా వాలి తన నివాసంలోనే పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తన ప్రాణాలు తీసుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఇద్దరు కుమారులను హత్యచేసి.. ఆపై తండ్రి కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటనకు గల కారణాలపై వివిధ కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.