కుమార్తె పెళ్లి కోసం 30 మేకలు అమ్మిన తండ్రి, అవి లేవని మనస్థాపంతో ఆత్మహత్య
కుమార్తె పెళ్లి చేసిన గంటల వ్యవధిలో తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన నిజమాబాద్ జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండలం నందిగామకు చెందిన దేవన్న మేకల కాపరి. ఈయనకు ఒక కుమార్తె ఇద్దరు కుమారులున్నారు. కాగా కుమార్తె ప్రవళ్లికను కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన యువకుడికిచ్చి పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఆదివారం నాడు పెళ్లి చేసారు.
ఆరోజు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు బంధువులు దేవన్న ఇంటికి వచ్చారు. మేకల మందను చూసి... అయ్యో, కూతురు పెళ్లి కోసం మేకలన్నీ అమ్మేశావా? ఎంత మంద వుండేదో, కూతురు పెళ్లితోనే నీ మేకల మంద కూడా పోయింది అని అన్నారు. ఈ మాటలతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన దేవన్న ఇంట్లోకి వెళ్లి దూలానికి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
ఈ ఘటనతో కొత్తగా పెళ్లయిన ఇల్లు తీవ్ర శోకంతో నిండిపోయింది. దేవన్న కుమార్తె కన్నీటిపర్యంతమై విలపించింది. భార్య ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.