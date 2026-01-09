ఫ్లైఓవర్ వద్ద బోల్తా పడిన సినిమా యూనిట్ బస్సు - ప్రయాణికులందరూ సురక్షితం
హైదరాబాద్ శివార్లలోని పెద్ద అంబర్పేట సమీపంలో ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒక ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంలో డివైడర్ను ఢీకొన్న సినిమా యూనిట్కు చెందిన బస్సు బోల్తా పడింది.
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సినిమా షూటింగ్ ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో బస్సు డివైడర్ను ఢీకొని బోల్తా పడిందని సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి.
అయితే మిగిలిన ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ బస్సు విశాఖపట్నం నుండి హైదరాబాద్లోని మణికొండకు ప్రయాణిస్తుండగా పెద్ద అంబర్పేట సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఒక సినిమా యూనిట్కు చెందిన బస్సు ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంలో డివైడర్ను ఢీకొని నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.