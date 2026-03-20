తెలంగాణ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన భట్టి విక్రమార్క-మొత్తం కేటాయింపులు రూ. 3,24,234 కోట్లు
ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క శుక్రవారంనాడు శాసనసభలో 2026-27 సంవత్సరానికి సంబంధించిన తెలంగాణ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ మొత్తం కేటాయింపులు రూ. 3,24,234 కోట్లుగా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి శాసనమండలిలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతూ, బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ, ప్రతి పౌరుడికి సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయాన్ని అందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
బడ్జెట్ అంచనాలలో రూ.2,34,406 కోట్ల రెవెన్యూ వ్యయం, రూ.47,267 కోట్ల మూలధన వ్యయం పొందుపరచబడ్డాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక పనితీరును ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రస్తుత ధరల వద్ద తెలంగాణ స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి (జీఎస్డీపీ) రూ.17,82,198 కోట్లుగా నమోదైందని, ఇది 10.7 శాతం వృద్ధి రేటును సూచిస్తోందని మంత్రి తెలిపారు.
దీనితో పోలిస్తే, భారతదేశ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి (జీడీపీ) రూ.3,57,13,886 కోట్లుగా ఉండి, 8 శాతం వృద్ధి రేటును నమోదు చేసింది. తెలంగాణ వృద్ధి రేటు జాతీయ సగటు కంటే 2.7 శాతం పాయింట్లు అధికంగా ఉందని, దేశ జీడీపీలో రాష్ట్రం 5 శాతం వాటాను కలిగి ఉంటూ, భారతదేశానికి ఒక కీలక వృద్ధి చోదక శక్తిగా తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.