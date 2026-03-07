సోమాజిగూడ వైన్ షాపులో మంటలు.. ఎలా జరిగింది?
సోమాజిగూడలోని రాజ్ భవన్ రోడ్డులోని ఒక వైన్ షాపులో శనివారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందని అనుమానిస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.
వైన్ షాపులో చెలరేగిన మంటలను స్థానికులు గమనించి అప్రమత్తమయ్యారు. క్షణాల్లోనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసింది. దీంతో పక్కనే ఉన్న ఇతర దుకాణాలకు మంటలు వ్యాపించలేదు.
ఈ అగ్నిప్రమాదంలో మద్యం బాటిళ్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, నష్టం విలువపై, ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.