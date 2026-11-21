హైదరాబాద్ నగరానికి అప్పుడేమో మెస్సీ.. ఇప్పుడు రొనాల్డో.. రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నగరానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారు. ఇందుకోసం రేవంత్ రెడ్డి చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. మొదటగా, ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ భారత్కు రావడం జరిగింది.
Revanth Reddy_Ronaldo
పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్లీ వంటి అనేక రాష్ట్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో విఫలం కాగా, హైదరాబాద్లో మాత్రం సమర్థవంతమైన నిర్వహణతో ఈ కార్యక్రమం ఘనవిజయం సాధించింది.
ఈ కార్యక్రమంలో స్వయంగా పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి, మైదానంలో మెస్సీతో కొంత సమయం గడిపారు. ఇది అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పుడు, మరో ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోను హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చే పనిలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీని గురించి ఆయన బహిరంగంగానే ప్రస్తావించారు.
ది సదరన్ రైజింగ్ సమ్మిట్లో మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి, రొనాల్డోను నగరానికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నానని చెప్పారు. అయితే, ఆయన పర్యటనకు సంబంధించిన తేదీలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మెస్సీ, రొనాల్డో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద క్రీడా తారలలో ఇద్దరు అని గుర్తుంచుకోవాలి. వీరు హైదరాబాద్కు రావడం వల్ల నగరంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీగా దృష్టి పడుతుంది.
సోషల్ మీడియా ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ కాలంలో, ఏదైనా అభివృద్ధి లేదా వృద్ధికి దృశ్యమానత అత్యంత కీలకం. ప్రపంచ స్థాయి ప్రముఖులు హైదరాబాద్కు రావడం వల్ల నగరానికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి గ్రహించినట్లున్నారు. అందుకే ఆయన ఈ దిశగా ఆసక్తికరమైన అడుగులు వేస్తున్నారు.