మధ్యాహ్న భోజన పథకం: వారానికి ఒకసారి చికెన్ స్థానంలో చేపలు
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా పిల్లలకు వారానికి ఒకసారి వడ్డించే చికెన్ స్థానంలో చేపలను పిల్లలను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు.
99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికపై శుక్రవారం ఆయన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఖమ్మం, కొత్తగూడెం అధికారులతో సమావేశమై సమీక్షించారు.
ఈ సమావేశంలో ఖమ్మం, కొత్తగూడెం జిల్లాల కలెక్టర్లు అనుదీప్ దురిశెట్టి, అంకిత్, ఎమ్మెల్సీ తాతా మధుసూధన్, ఎమ్మెల్యేలు కూనంనేని సాంబశివరావు, జారె ఆదినారాయణ, ఎం రాందాస్ నాయక్, టి వెంకట్ రావు, కోరం కనకయ్య పాల్గొన్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోయినా, పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ప్రజల ముంగిటకు చేరేలా అధికారులు కృషి చేయాలని అన్నారు.
తహశీల్దార్ కేడర్ కంటే తక్కువ కాని అధికారిని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సంక్షేమ హాస్టళ్లకు ఇన్ఛార్జ్గా నియమించాలని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. వారు వారానికి ఒకసారి హాస్టళ్లను సందర్శించి ఆహార నాణ్యతను తనిఖీ చేయాలి. హాస్టళ్లలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే వారిదే బాధ్యతని హెచ్చరించారు.
రెవెన్యూ, అటవీ శాఖల మధ్య భూ సమస్యలను సంయుక్త సర్వే ద్వారా పరిష్కరించడానికి, ఎకో-పార్కుల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అన్నారు.