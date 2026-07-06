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పచ్చి కోడిగుడ్లతో మయోన్నైస్ ఉత్పత్తి.. నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సీరియస్
పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసే మయోన్నైస్ ఉత్పత్తి, నిల్వ, అమ్మకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన నిషేధాన్ని అమలు చేసేందుకు, తెలంగాణ ఆహార భద్రతా శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలను చేపట్టింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 131 ఆహార విక్రయ కేంద్రాలను అధికారులు తనిఖీ చేయగా, వాటిలో ఐదు కేంద్రాలు ఈ నిషేధాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ తనిఖీల సమయంలో, గుడ్లు లేదా పగిలిన గుడ్లను ఉపయోగించి తయారు చేసిన సుమారు 10 కిలోల మయోన్నైస్ను స్వాధీనం చేసుకుని అక్కడికక్కడే ధ్వంసం చేశారు.
Mayonnaise
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 ప్రకారం నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు. ఆహార భద్రతా నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడం ద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే తమ నిబద్ధతను శాఖ పునరుద్ఘాటించింది, అలాగే నిబంధనల ఉల్లంఘనల గురించి తమ అధికారిక వేదికల ద్వారా తెలియజేయాలని ప్రజలను కోరింది.
రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.
'ప్రశ్న' రావణ్ మొబైల్ ఫోనులో మావోయిస్టులను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు
Naga Vamsi: మేం చేయాల్సిన డామేజీ మేం చేస్తాం : నాగ వంశీ
ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
Satyadev :ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సమవర్తి నుంచి సత్యదేవ్ లుక్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ అందరినీ మెప్పించాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.