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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 6 July 2026 (20:22 IST)

పచ్చి కోడిగుడ్లతో మయోన్నైస్ ఉత్పత్తి.. నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సీరియస్

Mayonnaise
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (20:19 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (20:22 IST)
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Mayonnaise
పచ్చి గుడ్లతో తయారుచేసే మయోన్నైస్ ఉత్పత్తి, నిల్వ, అమ్మకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన నిషేధాన్ని అమలు చేసేందుకు, తెలంగాణ ఆహార భద్రతా శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలను చేపట్టింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 131 ఆహార విక్రయ కేంద్రాలను అధికారులు తనిఖీ చేయగా, వాటిలో ఐదు కేంద్రాలు ఈ నిషేధాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ తనిఖీల సమయంలో, గుడ్లు లేదా పగిలిన గుడ్లను ఉపయోగించి తయారు చేసిన సుమారు 10 కిలోల మయోన్నైస్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని అక్కడికక్కడే ధ్వంసం చేశారు. 
 
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 ప్రకారం నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు. ఆహార భద్రతా నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడం ద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే తమ నిబద్ధతను శాఖ పునరుద్ఘాటించింది, అలాగే నిబంధనల ఉల్లంఘనల గురించి తమ అధికారిక వేదికల ద్వారా తెలియజేయాలని ప్రజలను కోరింది.
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సెల్వి

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