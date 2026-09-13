ఆర్మీ మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాల చోరీ - మాజీ హవిల్దార్కు కస్టడీ
హైదరాబాద్ నగరంలోని బొల్లారంలోని ఆర్మీ మద్రాస్ రెజిమెంట్లో జరిగిన ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న మాజీ హవిల్దార్ మల్లేశ్ను సికింద్రాబాద్ కోర్టు కస్టడీకి అనుమతించింది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి మల్లేశ్ను కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. ఆయనతో పాటు మరికొందరినీ పోలీసులు విచారించనున్నారు.
ఆయుధాల చోరీ వెనుక ఉన్న పూర్తి నెట్వర్క్పై ఆరా తీయనున్నారు. మల్లేశ్ వెల్లడించే వివరాల ఆధారంగా మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టనున్నారు. ఆయుధాలను ఎవరికి అప్పగించాలనుకున్నాడనే అంశంపై విచారించనున్నారు. నిందితుడు చెప్పే కీలక వివరాలను ఎన్ఐఏకు రాష్ట్ర పోలీసులు అందించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ ఆయుధాల చోరీ వెను కేవలం మల్లేశ్ మాత్రమే ఉన్నారా లేక ఇతరులు ఉన్నారా అనే కోణంలో కూడా విచారించనున్నారు.
విజయ్ కంటే నేనే బెస్ట్ డ్యాన్సరంటున్న కేరళ సీఎం సతీశన్
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న తన ఏఐ డ్యాన్స్ వీడియోను కేరళ ముఖ్యమంత్రి సతీశన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తర్వాత కడుపుబ్బ నవ్విన ఆయన... సినీ అగ్రహీరోలు మోహన్ లాల్, విజయ్ కంటే తానే బెస్ట్ డ్యాన్సర్ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
శనివారం కేరళ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ, నేషనల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ లీగ్ స్టడీస్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సెమినార్లో సతీశన్ ప్రసంగించారు. సినిమా, సింగీత రంగాల్లో కాపీరైట్ హక్కుల పరిరక్షణ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ సవాళ్లు అనే అంశంపై ఈ సదస్సు జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా తన అనుభవాన్నే ఉదాహరణగా చూపుతూ ఆ వీడియో చూసి నేను షాక్ అయ్యాను. అందులో నేను మోహన్ లాల్, విజయ్ కంటే బాగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అని సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వేగానికి ఆశ్చర్య వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుతం కేరళ విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటూ, ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఏఐ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇటీవల విడుదలైన 'జైలర్-2' చిత్రంలోని 'అల బొలెలో' పాటకు సతీశన్, కేఎస్ఈబీ ఉద్యోగులు డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఈ వీడియోను రూపొందించారు. కేవలం వినోదం కోసమే దీనిని రూపొందించామని, ఎవరినీ అవమానించే ఉద్దేశం లేదని క్రికెటర్లు స్పష్టం చేశారు. పోస్ట్ చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే ఈ వీడియోను కోటి మందికి వీక్షించడం విశేషం.
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ విద్యుత్ కోతలపై ప్రభుత్వంపై, కేఎస్ఈబీపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభానికి అతీంద్రియ శక్తులేమీ కారణం లేదని, రాత్రిపూట వినియోగం పెరగడమే ప్రధాన కారణమని మంత్రి సన్నీ జోసెఫ్ పేర్కొన్న తరుణంలో సతీశన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.