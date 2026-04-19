భాగ్యనగరి వాసులకు శుభవార్త - జూన్ 2 నుంచి ఉచిత ప్రయాణం
హైదరాబాద్ నగర వాసులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. భాగ్యనగరిలో తిరిగే ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించనుంది. జూన్ రెండో తేదీ నుంచి ఈ ఉచిత ప్రయాణ పథకం అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ఉచిత ప్రయాణ పథకానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా పచ్చజెండా ఊపారు.
ప్రస్తుతం భాగ్యనగరిలో ట్రాఫిక్ రద్దీ, కాలుష్య సమస్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీటిని కొంతమేరకు అయినా తగ్గించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజారవాణాను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో మహిళలు, పురుషులు అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలని యోచిస్తోంది. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవమైన జూన్ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఈ పథకం అమలుపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఇటీవల దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవతో సమావేశమయ్యారు. ఏడాది పాటు ప్రయోగాత్మకంగా దీన్ని అమలు చేసి, ఫలితాలను బట్టి కొనసాగింపుపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ ద్వారా రైల్వేకు ఏటా రూ.10 కోట్ల ఆదాయం వస్తుండగా, ఆ మొత్తాన్ని తాము చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎంకు లేఖ రాశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లేఖపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే సానుకూలంగా స్పందించింది. ఉచిత ప్రయాణ పథకానికి సంబంధించి ముసాయిదా ఒప్పందం (ఎంవోయూ) పంపాలని కోరింది. దాన్ని పరిశీలించి రైల్వే బోర్డు అనుమతి తీసుకుంటామని తెలిపింది. అయితే, ఇదేసమయంలో ఎంఎంటీఎస్ రెండో దశకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమకు చెల్లించాల్సిన రూ.491.45 కోట్ల బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని రైల్వే శాఖ కోరింది.