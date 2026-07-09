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తెలంగాణ పాఠశాలల సందర్శనలు మరియు సమీక్షలన్నింటినీ ఒకే వ్యవస్థతో ఎలా అనుసంధానించారు?
హైదరాబాద్: జాతీయ విద్యా విధానం(ఎన్ఈపీ) 2020, భారతదేశ విద్యా సంస్కరణల అజెండాలో మౌలిక బాష, గణిత సామర్థ్యాలకు(ఎఫ్ఎల్ఎన్) కేంద్ర స్థానం కల్పించింది. దీని ప్రకారం.. మూడో తరగతి చదివే విద్యార్ధి.. అతనికి ఇచ్చిన పాఠ్యాంశాలను అర్థవంతంగా చదవడం, ప్రాథమిక గణిత లెక్కలు చేయగలగడం అనేది చాలా ముఖ్యమని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇది ఆ విద్యార్ధి తర్వాత తరగతుల్లో మరియు జీవితంలో వచ్చే ప్రతి అభ్యసన దశను తీర్చిదిద్దుతుందని గుర్తించింది. అందుకే ఈ దార్శనికతను ఆచరణలో పెట్టేందుకు, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ జూలై 2021లో 'నిపుణ్ భారత్ మిషన్'ను ప్రారంభించింది. ఇది పాఠ్యప్రణాళిక, ఉపాధ్యాయుల సామర్థ్యం, మూల్యాంకనం, తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యం, మరియు డేటా ఆధారిత పాలన వంటి అంశాలను కలుపుకొని పనిచేసే ఒక సమగ్ర విధానం. ప్రతి బిడ్డ ప్రాథమిక అభ్యసన మైలురాళ్లను సాధించేలా చూడటమే దీని ఏకైక లక్ష్యం.
తెలంగాణలో, ఈ జాతీయ దార్శనికత ఐదేళ్ల సంస్కరణలకు అద్భుతమైన చోదక శక్తిగా నిలిచింది. దీని ఫలితంగా 24,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10.34 లక్షల మంది పిల్లలకు ఎఫ్ఎల్ఎన్ గ్రేడ్లు అందాయి. ఈ సంస్కరణలకు 60,000 మంది ప్రాథమిక తరగతి ఉపాధ్యాయులు సహకారం అందించారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యా గణాంకాలలో ఈ ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. 2024-25 మరియు 2025-26 విద్యా సంవత్సరాల మధ్య, తెలుగు వాక్య పఠన స్కోర్లు 6 శాతం పాయింట్లు, ఆంగ్లంలో 9 పాయింట్లు, మరియు గణిత కూడిక-తీసివేత స్కోర్లు 8 పాయింట్లు పెరిగాయి. పాఠశాలల్లో అభ్యసనకు రాష్ట్రం అందించే మద్దతును ప్రాథమికంగా మార్చిన పాలనా పరివర్తనపై ఈ విజయాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.
పరిపాలన పారదర్శకతే సమస్యకు పరిష్కారం
2022 వరకు తెలంగాణలో పాఠశాలల సందర్శనలు అనేవి కేవలం తనిఖీ తంతులా సాగేవి. బోధన-అభ్యసన సామగ్రిని గానీ, బోధనా నాణ్యతను గానీ క్రమపద్ధతిలో పర్యవేక్షించేవారు కాదు. సమీక్షా సమావేశాలు పరిపాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యేవి కానీ, అభ్యసన ఫలితాలపై అరుదుగా చర్చించేవి. అంతేకాకుండా, విడివిడిగా ఉన్న డేటా వ్యవస్థల వల్ల, తరగతి గదుల్లో వాస్తవంగా ఏమి జరుగుతుందో వ్యవస్థలోని ఎవరికీ నిజ సమయంలో తెలిసే అవకాశం ఉండేది కాదు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న సరికొత్త చర్య ఏమిటంటే, పాఠశాల పర్యవేక్షణలో గతంలో విడివిడిగా ఉన్న మూడు విభాగాలైన సందర్శనలు, సమీక్షలు, మరియు డేటాను ఒకే అనుసంధానిత పరిపాలనా వ్యవస్థగా మార్చడం. దీన్ని SCERT, పాఠశాల విద్యా డైరెక్టరేట్, మరియు సమగ్ర శిక్ష సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. పాఠశాలల సందర్శనలను కేవలం పరిపాలనా తనిఖీల నుండి క్రమబద్ధమైన మార్గదర్శక కార్యక్రమాలుగా పునఃరూపకల్పన చేశారు. క్లస్టర్ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ప్రతి స్థాయిలోని అధికారులు ఇప్పుడు తెలంగాణ పాఠశాల విద్యా అప్లికేషన్లో నేరుగా నమోదు చేయబడిన ఒకే ఉమ్మడి పరిశీలన సాధనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. సందర్శన జరిగిందా లేదా అనే దానితో పాటు, వాస్తవంగా ఏమి గమనించారు మరియు దానిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకున్నారు అనే దాని ఆధారంగా సందర్శన నాణ్యతను అంచనా వేస్తున్నారు.
పరిపాలనా బులెటిన్లకు బదులుగా, పర్యవేక్షణ డాష్బోర్డ్ల నుండి లభించే ప్రత్యక్ష డేటా ఆధారంగా, SCERT రూపొందించిన, అభ్యాసంపై దృష్టి సారించిన నిర్దిష్ట ఎజెండాలతో నెలవారీ సమీక్షా సమావేశాలను తప్పనిసరి చేశారు. ఈ రెండింటికీ ఆధారం ఐదు ప్లాట్ ఫారమ్లతో కూడిన డిజిటల్ నిర్మాణం, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పోర్టల్, తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అప్లికేషన్, TLM ట్రాకింగ్, ట్రైనింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, మరియు విద్యా సమీక్షా కేంద్రం (VSK) పర్యవేక్షణ కేంద్రం, ఇది 33 జిల్లాలన్నింటిలోనూ ఒకే, నిజ-సమయ ప్రామాణిక సమాచార వనరుగా ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తోంది. VSK సిబ్బంది ఈ డాష్బోర్డ్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, లోపాలను గుర్తించి, నేరుగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో, 2,100 మందికి పైగా అధికారులు ఇప్పుడు పర్యటనలు నిర్వహిస్తూ, బ్లాక్ మరియు క్లస్టర్ సమీక్షలను సులభతరం చేస్తున్నారు. ఇంకా, 100 మందికి పైగా సీనియర్ అధికారులు ఇదే ప్రత్యక్ష డేటాను ఉపయోగించి రాష్ట్ర మరియు జిల్లా సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు.
విద్యా వ్యవస్థలో చేపట్టిన సంస్కరణల వల్ల ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో అధికారుల స్కూల్ విజిట్స్ 2.5 రెట్లు పెరిగి 1.5 లక్షలకు పైగా చేరాయి, ప్రతి త్రైమాసికంలో 98% పాఠశాలలను సందర్శిస్తున్నారు. ఇప్పుడు బోధనా-అభ్యసన సామగ్రి విద్యా సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే 90% కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు చేరుతోంది. సమీక్షా సమావేశాలు మరింత క్రమబద్ధంగా, అభ్యసనంపై కేంద్రీకృతంగా మారాయి.
ఈ పాలనా సంస్కరణ అనేది మొదటి నుంచీ, అభ్యసనాన్ని స్వతంత్రంగా, నిర్మాణాత్మకంగా కొలవడానికే కట్టుబడి ఉంది. 2022కు ముందు, తెలంగాణలో ప్రాథమిక తరగతుల అభ్యసన ఫలితాలను కొలవడానికి విశ్వసనీయమైన, స్వతంత్రమైన మార్గం లేదు. సమాచారం నేరుగా పాఠశాలల నుండి వచ్చేది, అన్నింటికి మించి అది సరైనదా కాదు అనేది కూడా తెలిసేది కాదు. జిల్లా స్థాయి ప్రణాళికకు మార్గదర్శకంగా దానిని విశ్వసించలేకపోయారు. ఈ అంతరాన్ని పూడ్చడానికి, సెంట్రల్ స్క్వేర్ ఫౌండేషన్ సాంకేతిక సహకారంతో తెలంగాణ SCERT.. 33 జిల్లాల వ్యాప్తంగా 2వ తరగతి పిల్లలకు వార్షిక నమూనా-ఆధారిత మూల్యాంకనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
2022–23 విద్యా సంవత్సరం నుండి ఏటా నిర్వహిస్తున్న ఈ మూల్యాంకనం, ప్రస్తుతం 1,750కి పైగా పాఠశాలల్లోని సుమారు 8,500 మంది పిల్లలను కవర్ చేస్తూ, తెలుగు, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ మరియు గణితంలో అక్షర మరియు పద గుర్తింపు, పేరా పఠనం, సంఖ్యల గుర్తింపు మరియు అంకగణితంతో సహా నైపుణ్యాలను అంచనా వేస్తుంది. నిష్పక్షపాతాన్ని నిర్ధారించడానికి, ఈ మూల్యాంకనాలను సాధారణ తరగతి ఉపాధ్యాయులు కాకుండా, శిక్షణ పొందిన DIET విద్యార్థులు నిర్వహిస్తారు. దీనికి మద్దతుగా, రాష్ట్ర స్థాయి మాస్టర్ ట్రైనర్లు జిల్లా స్థాయిలో ఈ విద్యార్థి-మూల్యాంకకులను సిద్ధం చేసే రెండు అంచెల శిక్షణా కార్యక్రమం ఉంటుంది. 2024–25, 2025–26 విద్యా సంవత్సరాల మధ్య, తెలుగు వాక్య పఠనం 6 శాతం పాయింట్లు మరియు ఆంగ్ల వాక్య పఠనం 9 పాయింట్లు మెరుగుపడగా, గణితంలో కూడిక మరియు తీసివేత స్కోర్లు వరుసగా 8 మరియు 6 పాయింట్లు పెరిగాయి. అత్యంత గణనీయమైన పురోగతి నారాయణపేట జిల్లాలో కనిపించింది. అక్కడ తెలుగు పద పఠనంలో 19 పాయింట్లు, ఆంగ్ల వాక్య పఠనంలో 29 పాయింట్లు, మరియు సంఖ్యాశాస్త్ర వ్యవకలనంలో 28 పాయింట్లు పెరిగాయి. స్వతంత్రమైన, సూక్ష్మమైన మూల్యాంకన సమాచారం జిల్లా స్థాయిలో నిర్దిష్టమైన అభివృద్ధిని ఎలా సాధించగలదో అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం.
పాఠశాల సందర్శనలు, సమీక్షా సమావేశాలు, మరియు అభ్యసన సమాచారాన్ని ఒక రాష్ట్రం మూడు వేర్వేరు ప్రక్రియలుగా పరిగణించడం మానేసి, వాటన్నింటినీ ఒకే అనుసంధానిత వ్యవస్థగా రూపొందించినప్పుడు ఏమి సాధ్యమవుతుందో తెలంగాణ అనుభవం చూపిస్తుంది. పిల్లలు వాస్తవానికి ఏమి నేర్చుకుంటున్నారో అనే దానిపై సమాంతర, స్వతంత్ర, కఠినమైన మదింపుల ఆధారంగా ఆ పాలనా నిర్మాణాన్ని రూపొందించడం ద్వారా, తెలంగాణ ఒక నమూనాని నిర్మించింది. ఈ నమూనాలో పర్యవేక్షణ అనేది పాఠశాలల్లో ఏమి జరుగుతుందో కేవలం నమోదు చేయడమే కాకుండా, ఆ తర్వాత ఏమి జరగాలనే దానిని కూడా నిర్దేశిస్తుంది.
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