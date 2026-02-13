శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (16:33 IST)

అలియాబాద్‌లో ఏ పార్టీకిరాని మెజార్టీ.. చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతంటున్న ఇండిపెండెంట్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజిగిరి జిల్లా అలియాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఓ విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. మున్సిపాలిటీలో 20 వార్డులు ఉండగా, ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాలేదు. మొత్తం 20 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 8, బీఆర్ఎస్ 7, బీఎస్పీ ఒక స్థానంలో విజయం సాధించగా, ఏడో వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన గాదె వెంకటేశ్ విజయం సాధించారు. 
 
ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి కోసం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, స్వతంత్ర అభ్యర్థిని సంప్రదించగా, ఆయన చైర్మన్ పదవి ఇచ్చే పార్టీకే మద్దతు ఇస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో ఏం చేయాలో ప్రధాన పార్టీల నేతలకు దిక్కుతోచడం లేదు. పైగా, గాదె వెంకటేశ్‌ను చుట్టుముట్టి మద్దతు ఇవ్వాలంటూ ప్రాధేయపడ్డారు. 
 
దీంతో అక్కడ కాసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని అతనిని కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి సురక్షితంగా తరలించారు. అలాగే, మరికొన్ని స్థానాల్లో కూడా ఏ ఒక్క పార్టీకి సంపూర్ణ మెజార్టీ రాలేదు. దీంతో స్వతంత్రులు, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులతో మంతనాలు జరుపుతున్నాయి. 

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీ

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీనేడు(ఫిబ్రవరి 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ఫంకీ' చిత్రం, థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపిస్తూ, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీ

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీమహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వారణాసి పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందన్నది ప్రేక్షకుల ఊహకే ఆ చిత్ర దర్శకుడు వదిలేశారు. తన సినిమాల కథలను ముందుగానే చెప్పే రాజమౌళి.. ఈ దఫా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొలేలా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు.

Dil Raju: నాలాగే మొదట్లో డబ్బు నష్టపోయిన విక్రాంత్ కు ఈ మార్కండేయ సక్సెస్ ఇస్తుంది : దిల్ రాజు

Dil Raju: నాలాగే మొదట్లో డబ్బు నష్టపోయిన విక్రాంత్ కు ఈ మార్కండేయ సక్సెస్ ఇస్తుంది : దిల్ రాజుకొత్తవారిని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు 'దిల్ రాజు డ్రీమ్స్' అనే బ్యానర్ స్థాపించారు. ఈ బ్యానర్ లో తొలి ప్రయత్నంగా యంగ్ హీరో విక్రాంత్ తో "మార్కండేయ" అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విక్రాంత్ కెరీర్ కు దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రంలో హీరోగా నటిస్తుండటం మంచి అడ్వాంటేజ్ కానుంది. ఈ సినిమాను మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథతో దర్శకుడు సిస్ట్లా వీఎంకే రూపొందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో "మార్కండేయ" మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

రామ్ చరణ్ - ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు ఏంటో తెలుసా?

రామ్ చరణ్ - ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు ఏంటో తెలుసా?మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - ఉపాసన దంపతులు ఇటీవల కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. తాజాగా ఆ కవల పిల్లలకు పేర్లు పెట్టారు. కుమారుడికి శివరామ్, కుమార్తెకు అన్వీరా దేవి అంటూ నామకరణం చేసి, బారసాల కూడా పూర్తి చేశారు. ఈ ఫోటోలను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Nilawe Review: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ నటించిన నిలవే రివ్యూ.. ఎలా వుందంటే..

Nilawe Review: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ నటించిన నిలవే రివ్యూ.. ఎలా వుందంటే..నటుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని హీరోతోపాటు దర్శకుడిగా, రచయితగా కూడా అనుభవం సంపాదించిన సౌమిత్ రావు నిలవే చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. శ్రేయాసి సేన్ నాయికగా నటించింది. అందరూ కొత్తవాళ్లతో చేసిన ఈ సినిమా ప్రేమకథలో కె.జి.ఎప్. లాంటిదని స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. మరి ఈ సినిమా నేడే విడుదలైంది. ఎలా వుందో చూద్దాం.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
