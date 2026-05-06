సంపన్న మహిళలే టార్గెట్.. లగ్జరీ కార్లలో లైంగిక దాడి.. ముఠా అరెస్ట్
Rich Women Busted In Jubilee Hills
సంపన్న మహిళలను ప్రేమ, వ్యాపార పెట్టుబడుల ముసుగులో మభ్యపెట్టి, వారి నుంచి డబ్బు గుంజుకుంటున్న ఒక ముఠాను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ముఠాకు కొడూరి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ అలియాస్ అర్జున్ కుమార్ (22) నాయకత్వం వహించగా, అతని సోదరుడు రాజీవ్, తల్లి మీనా కుమారి, ఆమె సహచరుడు వినీల్ చౌదరి ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఒక మైనర్ బాలిక కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితులు ఒక స్టార్టప్ వ్యాపార పెట్టుబడి పేరుతో బాధితురాలి నుంచి రూ.13లక్షలు వసూలు చేశారని ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
అర్జున్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. రాజీవ్ను బెంగళూరులో అరెస్టు చేశారు. ధనవంతులైన యువతులను ఆకర్షించడానికి అర్జున్, రాజీవ్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ తయారు చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. సెలబ్రిటీ అమ్మాయిలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, విలాసవంతమైన కార్లలో బాధితులపై లైంగిక దాడికి పాల్పడి, లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసేందుకు వీడియోలతో బ్లాక్మెయిల్ చేసే 10 మంది సభ్యుల ముఠాకు అర్జున్ నాయకత్వం వహించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నగర పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ స్వయంగా అర్జున్ను గంటకు పైగా ప్రశ్నించి, క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేయాలని దర్యాప్తు అధికారులను ఆదేశించారు. విచారణలో, తాను ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నానని, సోషల్ మీడియాలో ఖరీదైన కార్లు, క్లబ్బింగ్ జీవనశైలిని ప్రదర్శిస్తూ మహిళలను ఆకర్షిస్తున్నానని అర్జున్ అంగీకరించాడు.
ఈ రాకెట్ వెనుక మీనా కుమారి, రాజీవ్, వినీల్ చౌదరి మరియు ఇతర సహచరులు ప్రధాన సూత్రధారులుగా ఉన్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు. మీనా, అర్జున్లను జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ నిమిత్తం న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరిచారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుండటంతో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉంది.