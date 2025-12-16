ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లి
మల్కాజిగిరిలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం మల్కాజిగిరిలో ఒక తల్లి తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బాలిక మరణించింది.
మల్కాజిగిరిలోని వసంతపురి కాలనీకి చెందిన మోనాలిసా (37) అనే మహిళ, తన కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడిన తర్వాత తన కుమార్తె షారన్ను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు తోసివేసింది.
కుటుంబ సభ్యులతో గొడవ జరిగిన తర్వాత మోనాలిసా మానసికంగా కలత చెందిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు మోనాలిసాపై కేసు నమోదు చేసి ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.