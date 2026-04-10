ప్రియుడి వేధింపులు తాళలేక 21 ఏళ్ల యువతి ఆత్మహత్య
వరంగల్ జిల్లాలోని రాయపర్తిలో, తన ప్రియుడి వేధింపులు తాళలేక 21 ఏళ్ల యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ యువతి ప్రియుడైన నెహ్రూ, ఆమెను తీవ్రంగా వేధిస్తూ, ఆమెపై వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ ఘటనలో నిందితుడికి చెందిన నలుగురు స్నేహితులు కూడా ప్రమేయం కలిగి ఉన్నారని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం పరీక్ష నిమిత్తం తరలించారు. తన ప్రియుడు నెహ్రూ నుండి నిరంతర వేధింపులకు గురైన ఆ యువతి, ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని పోలీసులు తెలిపారు. తాము చాట్ రికార్డులన్నింటినీ సేకరించి, ఒక కేసు నమోదు చేశామని చెప్పారు.
నిందితుడి నలుగురు స్నేహితులపై వచ్చిన ఆరోపణలకు మద్దతుగా ఎటువంటి బలమైన ఆధారాలు లభించలేదు. దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.