మొబైల్కు రీఛార్జ్ చేయలేదని.. యువతి ఆత్మహత్య.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్లోని జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఫోన్ రీఛార్జ్ చేయలేదన్న చిన్న కారణంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కుత్బుల్లాపూర్ ప్రశాంత్నగర్లో నివాసం ఉంటున్న కిరణ్మయి(26)కి గతంలో వివాహం జరగ్గా, మనస్పర్థల కారణంగా భర్త నుంచి విడిపోయింది. ఆమెకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. నాలుగేళ్ల క్రితం బ్యూటీషియన్ కోర్సు నేర్చుకున్న కిరణ్మయి, ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తోంది.
ఈ క్రమంలోనే వెంకటేశ్ (చందు) అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది. గత ఏడాది కాలంగా వీరిద్దరూ ప్రశాంత్నగర్లో సహజీవనం చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం కిరణ్మయి మొబైల్ రీఛార్జ్ గడువు ముగిసింది. జీతం రాకపోవడంతో రీఛార్జ్ చేయాలని చందును కోరింది.
అయితే అతను రీఛార్జ్ చేయకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన కిరణ్మయి, ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.