కాళ్లపై కారం కొట్టి బంగారు మంగళసూత్రాన్ని లాక్కున్న దుండగులు
జోగిపేట పట్టణంలోని సత్యసాయి కాలనీలో 71 ఏళ్ల వృద్ధురాలి కళ్ళపై కారం కొట్టి,ఇద్దరు గుర్తు తెలియని దుండగులు ఆమె బంగారు గొలుసును లాక్కున్నారు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా భయాందోళనలకు గురిచేసింది. బాధితురాలు శంకరంపేట మణెమ్మ ఇంట్లో కూర్చుని ఉండగా, ఇద్దరు వ్యక్తులు మోటార్ సైకిల్పై వచ్చారు.
ఒకరు బయట వేచి ఉండగా,మరొకరు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, ఆమె కళ్ళపై కారం పొడి విసిరి, ఆమె వద్ద ఉన్న నాలుగు తులాల బరువున్న బంగారు మంగళసూత్రాన్ని లాక్కున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆమె కూతురు అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించగా, అతను ఆమెను పక్కకు తోసి బైక్పై పారిపోయాడు.ఈ సంఘటనలో ఇద్దరు మహిళలకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి.హెల్మెట్ ధరించిన ఆ ఇద్దరు మహిళలు పొరుగువారు స్పందించేలోపే పారిపోయారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు.