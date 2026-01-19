సోమవారం, 19 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (16:27 IST)

మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ.. స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.. ఎవరు?

మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలను బలిగొంది. హైదరాబాద్ ఛత్రి నాకాలోని ఒక వైన్ షాప్ సమీపంలో అందరూ చూస్తుండగానే ఒక స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపారు. మృతుడు సతీష్ వయస్సు 32 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అతను కర్ణాటకకు చెందినవాడు. అతను తన తండ్రి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నగరానికి వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడ్డాడు. 
 
ఆదివారం సెలవుదినం కావడంతో, సతీష్ తన స్నేహితుడు జైచంద్‌తో కలిసి ఛత్రి నాకాలోని ఒక వైన్ షాప్‌కు వెళ్ళాడు. మద్యం సేవిస్తున్న సమయంలో, గతంలో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల విషయమై ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ విషయంపై వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. 
 
సతీష్ తనను దూషించాడనే కోపంతో, జైచంద్ తన ఇంటికి వెళ్లి కత్తితో తన స్నేహితుడు మహేష్‌తో కలిసి వైన్ షాపు వద్దకు తిరిగి వచ్చాడు. అదే సమయంలో, సతీష్ తన ఐదుగురు బంధువుల సహాయం కోరాడు. వారు వెంటనే షాపు వద్దకు చేరుకున్నారు. సతీష్ షాపు నుండి బయటకు వచ్చిన కొన్ని నిమిషాలకే, జైచంద్ అతనిపై దాడి చేయడం ప్రారంభించాడు. తనపై దాడి చేయవద్దని వేడుకున్నప్పటికీ, జైచంద్ వినకుండా రాత్రి 9.50 గంటల ప్రాంతంలో అతని మెడ, కడుపు, ముఖంపై తీవ్రమైన కత్తిపోట్లు పొడిచాడు.
 
చత్రిన్‌నాక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) సి. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, జైచంద్ కత్తితో బెదిరిస్తుండటంతో సతీష్ బంధువులు అతడిని రక్షించడానికి ముందుకు రాలేకపోయారని తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన వ్యక్తిని ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ (ఓహెచ్‌జీ)కి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు అతను అప్పటికే మరణించినట్లు ప్రకటించారు.

సంక్రాంతి బరిలో సత్తా చాటిన అనగనగా ఒక రాజు - 5 రోజుల్లో రూ.100 కోట్లు

సంక్రాంతి బరిలో సత్తా చాటిన అనగనగా ఒక రాజు - 5 రోజుల్లో రూ.100 కోట్లుయంగ్ హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన "అనగనగా ఒక రాజు" చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటుతోంది. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి సూపర్ హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకోవడంతో కేవలం ఐదు రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. అమెరికాలో ఒక మిలియన్ డాలర్లతో నవీన్ పోలిశెట్టి హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. క్లీమ్ కామెడీతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను అమితంగా ఆకట్టుకోవడంతో కంటెంట్ బలంతో బాక్సాఫీస్‌ను ఈ చిత్రం షేక్ చేస్తోంది.

సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'

సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. గతవారం రోజుల్లో ఏకంగా రూ.292 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. వారంలో ఆరు రోజుల కలెక్షన్లు ఒక ఎత్తు అయితే ఏడో రోజు కలెక్షన్లు మరో ఎత్తుగా నిలిచాయి. ఏడో రోజు ఒక్క రోజే ఏకంగా రూ.31 కోట్లు వసూలు చేసింది. అలాగే, ఏడు రోజుల్లో రూ.292 కోట్లు వసూలు చేసిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ చిత్రానికి విదేశాల్లో సైతం అద్భుతమైన ఆదరణ లభించడంతో కలెక్షన్ల వర్షం కురుస్తోంది.

ఆ ముగ్గురు దర్శకులు అడిగితే స్పెషల్ సాంగ్‌లు చేస్తా : రష్మిక మందన్నా

ఆ ముగ్గురు దర్శకులు అడిగితే స్పెషల్ సాంగ్‌లు చేస్తా : రష్మిక మందన్నాచిత్రపరిశ్రమలో తనకు నచ్చిన ముగ్గురు దర్శకులు ఉన్నారని వారు అడిగితే మాత్రం ప్రత్యేక గీతాల్లో నటిస్తానని హీరోయిన్ రష్మికా మందన్నా అన్నారు. ఆమె తాజాగా అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసక్తికరంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. సినిమాల్లో స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్‌లలో నటించేందుకు సిద్ధమేనని, అయితే, ఆ చిత్రంలో తానే హీరోయిన్ అయివుండాలన్నారు. లేదంటే ఇండస్ట్రీలో ముగ్గురు దర్శకులు ఉన్నారని, వాళ్లు అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక పాటల్లో నటించడానికి తాను సిద్ధమని ప్రకటించారు. వారు దర్శకత్వం వహించే చిత్రాల్లో లీడ్ రోల్ కాకపోయినా వాళ్ల సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్‌లు చేస్తా అని చెప్పారు. అయితే, ఆ ముగ్గురు దర్శకుల పేర్లు మాత్రం ఆమె బహిర్గతం చేయలేదు.

Vijay Sethupathi: డైలాగ్ కూడా లేకుండా రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ టీజ‌ర్‌

Vijay Sethupathi: డైలాగ్ కూడా లేకుండా రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ టీజ‌ర్‌విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావ్ హైదరి, సిద్ధార్థ్ జాధవ్ వంటి టాలెంటెడ్ నటీన‌టులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన గాంధీ టాక్స్ టీజర్, మాటలు లేకుండానే భావాలను బలంగా వ్యక్తపరిచేలా వారి న‌ట‌న‌లోని కొత్త కోణాల‌ను ఆవిష్క‌రిస్తోంది. కిషోర్ పాండురంగ్ బేలేకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి లెజెండ్రీ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఎ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన భావోద్వేగభరిత సంగీతం..సినిమాను మ‌రో లెవ‌ల్‌కు తీసుకెళ్తోంది.

విజయ్ వీరాభిమానిని - ఆ సినిమాకు జరిగినట్టు మరో చిత్రానికి జరగరాదు : సుధా కొంగరా

విజయ్ వీరాభిమానిని - ఆ సినిమాకు జరిగినట్టు మరో చిత్రానికి జరగరాదు : సుధా కొంగరాతాను స్టార్ హీరో విజయ్ వీరాభిమానినని, ఆ చిత్రానికి జరిగినట్టుగా మరో చిత్రానికి జరగరాదని దర్శకురాలు సుధా కొంగరా అన్నారు. విజయ్ హీరోగా హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'జన నాయగన్' చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలకావాల్సివుండగా, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీలో వివాదం నెలకొనడంతో చిత్రం విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
