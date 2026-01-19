మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ.. స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.. ఎవరు?
మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలను బలిగొంది. హైదరాబాద్ ఛత్రి నాకాలోని ఒక వైన్ షాప్ సమీపంలో అందరూ చూస్తుండగానే ఒక స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపారు. మృతుడు సతీష్ వయస్సు 32 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అతను కర్ణాటకకు చెందినవాడు. అతను తన తండ్రి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నగరానికి వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడ్డాడు.
ఆదివారం సెలవుదినం కావడంతో, సతీష్ తన స్నేహితుడు జైచంద్తో కలిసి ఛత్రి నాకాలోని ఒక వైన్ షాప్కు వెళ్ళాడు. మద్యం సేవిస్తున్న సమయంలో, గతంలో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల విషయమై ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ విషయంపై వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
సతీష్ తనను దూషించాడనే కోపంతో, జైచంద్ తన ఇంటికి వెళ్లి కత్తితో తన స్నేహితుడు మహేష్తో కలిసి వైన్ షాపు వద్దకు తిరిగి వచ్చాడు. అదే సమయంలో, సతీష్ తన ఐదుగురు బంధువుల సహాయం కోరాడు. వారు వెంటనే షాపు వద్దకు చేరుకున్నారు. సతీష్ షాపు నుండి బయటకు వచ్చిన కొన్ని నిమిషాలకే, జైచంద్ అతనిపై దాడి చేయడం ప్రారంభించాడు. తనపై దాడి చేయవద్దని వేడుకున్నప్పటికీ, జైచంద్ వినకుండా రాత్రి 9.50 గంటల ప్రాంతంలో అతని మెడ, కడుపు, ముఖంపై తీవ్రమైన కత్తిపోట్లు పొడిచాడు.
చత్రిన్నాక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) సి. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, జైచంద్ కత్తితో బెదిరిస్తుండటంతో సతీష్ బంధువులు అతడిని రక్షించడానికి ముందుకు రాలేకపోయారని తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన వ్యక్తిని ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ (ఓహెచ్జీ)కి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు అతను అప్పటికే మరణించినట్లు ప్రకటించారు.