దావోస్: ఈ వారం ప్రారంభంలో దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సందర్భంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్లైజ్ ఇంక్తో కట్టుబాటు లేని అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై సంతకం చేసినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఈ అవగాహన ఒప్పందం తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH)ను ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుండగా, అనువర్తిత, పరిశ్రమ ఆధారిత కృత్రిమ మేధస్సు కోసం రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే రాష్ట్ర ఆశయంలో ఒక ప్రధాన అడుగు ముందుకు వేసింది.
అవగాహన ఒప్పందం కింద, బ్లైజ్ తెలంగాణలో రీసెర్చ్-డెవలప్మెంట్ (R&D) సెంటర్ను స్థాపించాలని, అప్లైడ్ AI ప్రోగ్రాములు మరియు ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆధునిక AI కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించాలని భావిస్తోంది. ఈ భాగస్వామ్యం తెలంగాణ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా అనువర్తిత పరిశోధన, పైలట్ కార్యక్రమాలు మరియు విస్తరణ-ఆధారిత AI కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ అవగాహన ఒప్పందం, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విభాగాలు, మంత్రిత్వ శాఖలతో సహకారం కోసం ప్రతిపాదిత ఫ్రేమ్వర్క్ను వివరిస్తుంది. వర్తించే ఆమోదాలు, మార్గదర్శకాలు, ప్రాజెక్ట్-నిర్దిష్ట ఒప్పందాలకు లోబడి ఈ కార్యక్రమాలు పైలట్, విస్తరణలు లేదా అమలు ప్రాజెక్టులుగా పురోగమించవచ్చు. వర్తించే విధానాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరిధి, నిధులు మరియు డెలివరీలను స్పష్టంగా నిర్వచించే ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్-నిర్దిష్ట ఒప్పందాలు లేదా అంగీకారాల ద్వారా, అవసరమైనచోట అటువంటి చొరవలు అమలు చేయబడతాయని భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో అప్లైడ్ AI పర్యావరణాన్ని రూపొందించడం
తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH) అనేది ప్రజా రంగ వినియోగాల, మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ, వాస్తవ-ప్రపంచ అమలులలో అప్లైడ్ AI ఆవిష్కరణను వేగవంతం చేసే సామర్థ్యవంతమైన వేదికగా రూపకల్పన చేయబడింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, తెలంగాణ ఆధునిక AI కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాలను రంగానికి ప్రత్యేకమైన అనువర్తనాలతో మిళితం చేస్తూ, ఆర్ధిక అభివృద్ధి, సుస్థిరత మరియు ప్రజా సేవల ఫలితాలను మద్దతు ఇవ్వడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం TAIH, సంబంధిత శాఖల ద్వారా బ్లైజ్తో కలిసి, సంభావ్య కార్యక్రమాలను గుర్తించడం, నిర్మాణం చేయడం, వాటిని పైలట్ ప్రోగ్రామ్లు మరియు అమలు ప్రాజెక్టుల వైపు అభివృద్ధి చేయడం, అలాగే వర్తించే రాష్ట్ర విధానాల కింద అవసరమైన ఆమోదాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కార్యనిర్వాహక ప్రకటనలు
మిస్టర్ సంజయ్ కుమార్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విభాగం, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్స్ (ఐటిఇ&సి) మరియు పరిశ్రమలు & వాణిజ్యం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇలా అన్నారు, పరిపాలన, సుస్థిరత మరియు ఆర్థిక వృద్ధికి AIని ప్రభావవంతంగా ఉపయోగించడంలో తెలంగాణ దృష్టి సారించింది. ఈ భాగస్వామ్యం క్లిష్ట రంగాల్లో AI-ఆధారిత పైలట్ ప్రాజెక్టులను అన్వేషించడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక మార్గాన్ని అందిస్తుంది. బ్లైజ్తో నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టులపై పని చేసి, సామర్థ్యం, స్థిరత్వం మరియు ప్రజా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే పరిష్కారాలను బాధ్యతాయుతంగా అంచనా వేసి అమలు చేయాలని తెలంగాణా రాష్ట్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మిస్టర్ దినకర్ మునగాల, సహ వ్యవస్థాపకుడు మరియు సిఇఒ, బ్లైజ్ ఇలా అన్నారు, తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కుదిరిన ఈ అవగాహన ఒప్పందం అప్లైడ్ AIని నిజమైన, మెరుగైన మరియు ప్రభావవంతమైనదిగా మార్చే దిశగా ఒక అర్థవంతమైన దశను సూచిస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాలు, స్థిరత్వం మరియు ప్రజా సేవల్లో ఆవిష్కరణల నుండి ఫలితాలకు AIని ఎలా అనువర్తించవచ్చో దానిపై తెలంగాణ స్పష్టమైన దార్శనికతను ప్రదర్శించింది. TAIHతో, మా ఉద్దేశించిన R&D ఉనికి మరియు భాగస్వామ్యం ద్వారా, అధునాతన AI కంప్యూటింగ్ను వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలకు దగ్గరగా తీసుకువచ్చే పైలట్ ప్రోగ్రామ్లు మరియు విస్తరణ-ఆధారిత చొరవలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
మిస్టర్ ఫణి నాగార్జున, సీఈవో, తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH) ఇలా అన్నారు, తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభించడం రాష్ట్ర AI ప్రయాణంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. బ్లైజ్తో మా భాగస్వామ్యం అధునాతన కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లను ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని వినియోగ కేసులతో అనుసంధానించడం ద్వారా తెలంగాణ యొక్క అనువర్తిత AI పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఆశాజనకమైన ఆలోచనలను పైలట్లలోకి మరియు తగిన చోట, మెరుగైన ప్రభావాన్ని అందించే నిజమైన విస్తరణలకు తరలించడంలో సహాయపడటానికి TAIH ఒక ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగపడుతుంది.