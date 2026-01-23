శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026 (19:16 IST)

దావోస్‌లో అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం- బ్లైజ్

దావోస్: ఈ వారం ప్రారంభంలో దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సందర్భంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్లైజ్ ఇంక్‌తో కట్టుబాటు లేని అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై సంతకం చేసినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఈ అవగాహన ఒప్పందం తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH)ను ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుండగా, అనువర్తిత, పరిశ్రమ ఆధారిత కృత్రిమ మేధస్సు కోసం రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే రాష్ట్ర ఆశయంలో ఒక ప్రధాన అడుగు ముందుకు వేసింది.
 
అవగాహన ఒప్పందం కింద, బ్లైజ్ తెలంగాణలో రీసెర్చ్-డెవలప్మెంట్ (R&D) సెంటర్‌ను స్థాపించాలని, అప్లైడ్ AI ప్రోగ్రాములు మరియు ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆధునిక AI కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించాలని భావిస్తోంది. ఈ భాగస్వామ్యం తెలంగాణ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా అనువర్తిత పరిశోధన, పైలట్ కార్యక్రమాలు మరియు విస్తరణ-ఆధారిత AI కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
ఈ అవగాహన ఒప్పందం, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విభాగాలు, మంత్రిత్వ శాఖలతో సహకారం కోసం ప్రతిపాదిత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను వివరిస్తుంది. వర్తించే ఆమోదాలు, మార్గదర్శకాలు, ప్రాజెక్ట్-నిర్దిష్ట ఒప్పందాలకు లోబడి ఈ కార్యక్రమాలు పైలట్, విస్తరణలు లేదా అమలు ప్రాజెక్టులుగా పురోగమించవచ్చు. వర్తించే విధానాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరిధి, నిధులు మరియు డెలివరీలను స్పష్టంగా నిర్వచించే ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్-నిర్దిష్ట ఒప్పందాలు లేదా అంగీకారాల ద్వారా, అవసరమైనచోట అటువంటి చొరవలు అమలు చేయబడతాయని భావిస్తున్నారు.
 
తెలంగాణలో అప్లైడ్ AI పర్యావరణాన్ని రూపొందించడం
తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH) అనేది ప్రజా రంగ వినియోగాల, మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ, వాస్తవ-ప్రపంచ అమలులలో అప్లైడ్ AI ఆవిష్కరణను వేగవంతం చేసే సామర్థ్యవంతమైన వేదికగా రూపకల్పన చేయబడింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, తెలంగాణ ఆధునిక AI కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాలను రంగానికి ప్రత్యేకమైన అనువర్తనాలతో మిళితం చేస్తూ, ఆర్ధిక అభివృద్ధి, సుస్థిరత మరియు ప్రజా సేవల ఫలితాలను మద్దతు ఇవ్వడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం TAIH, సంబంధిత శాఖల ద్వారా బ్లైజ్‌తో కలిసి, సంభావ్య కార్యక్రమాలను గుర్తించడం, నిర్మాణం చేయడం, వాటిని పైలట్ ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు అమలు ప్రాజెక్టుల వైపు అభివృద్ధి చేయడం, అలాగే వర్తించే రాష్ట్ర విధానాల కింద అవసరమైన ఆమోదాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
కార్యనిర్వాహక ప్రకటనలు
మిస్టర్ సంజయ్ కుమార్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విభాగం, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్స్ (ఐటిఇ&సి) మరియు పరిశ్రమలు & వాణిజ్యం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇలా అన్నారు, పరిపాలన, సుస్థిరత మరియు ఆర్థిక వృద్ధికి AIని ప్రభావవంతంగా ఉపయోగించడంలో తెలంగాణ దృష్టి సారించింది. ఈ భాగస్వామ్యం క్లిష్ట రంగాల్లో AI-ఆధారిత పైలట్ ప్రాజెక్టులను అన్వేషించడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక మార్గాన్ని అందిస్తుంది. బ్లైజ్‌తో నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టులపై పని చేసి, సామర్థ్యం, స్థిరత్వం మరియు ప్రజా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే పరిష్కారాలను బాధ్యతాయుతంగా అంచనా వేసి అమలు చేయాలని తెలంగాణా రాష్ట్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
మిస్టర్ దినకర్ మునగాల, సహ వ్యవస్థాపకుడు మరియు సిఇఒ, బ్లైజ్ ఇలా అన్నారు, తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కుదిరిన ఈ అవగాహన ఒప్పందం అప్లైడ్ AIని నిజమైన, మెరుగైన మరియు ప్రభావవంతమైనదిగా మార్చే దిశగా ఒక అర్థవంతమైన దశను సూచిస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాలు, స్థిరత్వం మరియు ప్రజా సేవల్లో ఆవిష్కరణల నుండి ఫలితాలకు AIని ఎలా అనువర్తించవచ్చో దానిపై తెలంగాణ స్పష్టమైన దార్శనికతను ప్రదర్శించింది. TAIHతో, మా ఉద్దేశించిన R&D ఉనికి మరియు భాగస్వామ్యం ద్వారా, అధునాతన AI కంప్యూటింగ్‌ను వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలకు దగ్గరగా తీసుకువచ్చే పైలట్ ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు విస్తరణ-ఆధారిత చొరవలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
 
మిస్టర్ ఫణి నాగార్జున, సీఈవో, తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH) ఇలా అన్నారు, తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభించడం రాష్ట్ర AI ప్రయాణంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. బ్లైజ్‌తో మా భాగస్వామ్యం అధునాతన కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్‌లను ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని వినియోగ కేసులతో అనుసంధానించడం ద్వారా తెలంగాణ యొక్క అనువర్తిత AI పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఆశాజనకమైన ఆలోచనలను పైలట్లలోకి మరియు తగిన చోట, మెరుగైన ప్రభావాన్ని అందించే నిజమైన విస్తరణలకు తరలించడంలో సహాయపడటానికి TAIH ఒక ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగపడుతుంది.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ట్రైలర్ ను అభినందించిన విజయ్ దేవరకొండ

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ట్రైలర్ ను అభినందించిన విజయ్ దేవరకొండఎస్ ఒరిజినల్స్, మూవీ వెర్స్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణని, అనుప్ చంద్రశేఖరన్, సాధిక్ షేక్ , నవీన్ సనివరపు ఈ వెంచర్‌ను నిర్మిస్తుండగా, కిషోర్ జాలాది, బాల సౌమిత్రి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సాంగ్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sharwanand: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ బా బా బ్లాక్ షీప్‌ టీజ‌ర్

Sharwanand: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ బా బా బ్లాక్ షీప్‌ టీజ‌ర్ఒక రోజు జ‌రిగిన అనుకోని ఓ ఘ‌ట‌న‌తో 6 వ్య‌క్తుల జీవితాల్లో ఎలాంటి ప‌రిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనే వైవిధ్య‌మైన క‌థాంశంతో రూపొందుతోన్న న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’. దోనేపూడి చక్రపాణి సమర్పణలో చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనేపూడి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి గుణి మంచికంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి, క‌శ్య‌ప్‌, రాజారవీంద్ర‌ తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శుక్ర‌వారం ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను ప్రముఖ స్టార్‌ హీరో శ‌ర్వానంద్ విడుద‌ల చేసి చిత్ర యూనిట్‌ను అభినందించారు.

Niharika Konidela: రాకాస గ్లింప్స్‌లో కామెడీ టైమింగ్‌తో మెప్పించిన సంగీత్ శోభన్

Niharika Konidela: రాకాస గ్లింప్స్‌లో కామెడీ టైమింగ్‌తో మెప్పించిన సంగీత్ శోభన్జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిహారిక నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘రాకాస’. మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ చిత్రాల్లో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో సంగీత్ శోభన్ ఈ చిత్రంతో మొదటి సారి సోలో హీరోగా తెరపైకి రాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి మానస శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Mrunal Thakur: ధనుష్ తో పెండ్లి వార్తను ఖండించిన మ్రుణాల్ ఠాగూర్?

Mrunal Thakur: ధనుష్ తో పెండ్లి వార్తను ఖండించిన మ్రుణాల్ ఠాగూర్?సీతారామం సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న కథానాయిక మ్రుణాల్ ఠాగూర్ గురించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వార్తలు హల్ చల్ చేశాయి. తమిళ హీరో ధనుష్ తో వివాహ జీవితాన్ని పంచుకోనున్నదని టాక్. అందుకు ఫిబ్రవరి 14న ముహూర్తం కూడా పెట్టారని వచ్చాయి. కానీ దీని గురించి ఆమె టీమ్ స్పందిస్తూ.. అవన్నీ పుకార్లే. ప్రస్తుతం కెరీర్ పై నే ద్రుష్టి పెట్టిందని చెబుతున్నారు.

Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి ల లవ్ స్టోరీ రీ-రిలీజ్

Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి ల లవ్ స్టోరీ రీ-రిలీజ్నాగ చైతన్య కెరీర్‌లో మరపురాని మైల్ స్టోన్ మూవీ 'లవ్ స్టోరీ . ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య తెలంగాణ గ్రామానికి చెందిన ఫోక్ డాన్సర్‌గా పూర్తిగా కొత్త పాత్రలో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల చైని అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో చై తన నటనలోని భావోద్వేగాల అందరినీ హత్తుకున్నాయి. ఆయన నటనకు విమర్శకులు, ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.
